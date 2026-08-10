Винница получила первую партию низкопольных трамваев из Швейцарии Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Винница получила первую партию низкопольных трамваев из Швейцарии

Винница обновляет парк общественного транспорта. Так в город доставили первые два трамвая Tram 2000 из Швейцарии.

Они оснащены низким полом для комфортного передвижения людей на колесных креслах.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Специалисты Винницкой транспортной компании приступили к проверке транспорта перед выпуском на городские линии.

Подробности

Основной акцент при подготовке делают на обеспечении инклюзивности. Вагоны имеют низкопольную секцию для удобного пользования пассажирами на колесных креслах. В салонах обустраивают по два специальных места в соответствии с местными стандартами.

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