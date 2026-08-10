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В Харькове тариф на воду повысят в два этапа

Казна и Политика
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В Харькове планируется пересмотреть и в два этапа повысить тариф на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети».
Отмечается, что изменение тарифа связано с ростом цен, в частности, на электроэнергию, реагенты, оборудование, оплату труда.
«Себестоимость воды в Харькове зависит не только от цен. Харьков расположен в маловодной степной зоне, вдали от основных источников водоснабжения. Из Краснопавловского водохранилища вода преодолевает около 140 км. Источник на реке Северский Донец расположен примерно в 40 км от города», — пояснили в КП.
Там рассказали, что воду нужно поднять насосами, очистить, обеззаразить, доставить в Харьков, распределить по сетям и подать в каждый дом.
После использования необходимо отвести, перекачать и снова очистить на канализационных сооружениях. Вся система работает круглосуточно и потребляет значительные объемы электроэнергии.
В КП отметили, что с начала боевых действий ущерб от предоставления услуг централизованного водоснабжения и водоотвода составил 5,4 млрд гривен.
«Действующие тарифы покрывают лишь около 30% фактической стоимости услуг. Из-за нехватки средств предприятию все труднее закупать реагенты, ремонтировать сети и оперативно ликвидировать аварии», — добавили в пресс-службе.
По материалам:
Finance.ua
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