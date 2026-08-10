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Минсоцполитики проводит общественные консультации по развертыванию Сети единства украинцев

Казна и Политика
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Минсоцполитики проводит общественные консультации по развертыванию Сети единства украинцев
Минсоцполитики проводит общественные консультации по развертыванию Сети единства украинцев
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины проводит общественные консультации по проекту постановления Кабинета Министров Украины «О реализации экспериментального проекта по организации деятельности и обеспечению функционирования Сети единства украинцев».
Сеть единства украинцев (Unity Network) — это система партнерского взаимодействия, направленная на сохранение связи украинцев за границей с Украиной и содействие их добровольному возвращению, реинтеграции или интеграции в новое место жительства в Украине. В состав Сети войдут Центры единства, открытые за границей в сотрудничестве с правительствами государств пребывания, а также смогут присоединяться украинские общественные организации, уже активно работающие за границей.
Сеть единства будет координироваться Министерством социальной политики, семьи и единства Украины при участии оператора — ООО «Агентство национального единства». Все участники Сети единства будут представлены на цифровой платформе «Домой», что обеспечит украинцам за рубежом удобный доступ к проверенной информации о существующих организациях, их деятельности и контактах, а также доступные сервисы и активности.
«Развертывая Сеть единства, мы хотим сделать инициативы украинских организаций за рубежом более видимыми, усилить взаимодействие между ними и Украиной, а также обеспечить украинцам доступ к проверенной информации и качественной поддержке независимо от страны пребывания. Поэтому мы приглашаем к общественному обсуждению всех, кто уже работает с украинцами за рубежом и заинтересован в развитии Сети. Мы убеждены, что ее успех зависит от партнерства и совместной выработки решений», — отметила заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины Илона Гавронская.
Минсоцполитики призывает общественность и всех заинтересованных сторон присоединиться к обсуждению и посылать свои предложения и замечания к проекту.
Ознакомиться с соответствующим проектом постановления Кабинета Министров Украины можно по ссылке. Подробная информация о концепции Сети единства доступна поссылке.
Предложения и замечания принимаются до 13 августа 2026:
  • в письменной форме по адресу: 01601, г. Киев, ул. Эспланадная, 8/10,
Отчет о результатах электронных консультаций с общественностью будет обнародован на официальном сайте Минсоцполитики по истечении срока представления, рассмотрения и обобщения предложений и замечаний.
По материалам:
Finance.ua
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