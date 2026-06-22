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Правоохранители разоблачили фиктивное разминирование земель почти на 50 миллионов гривен

Криминал
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Общая сумма ущерба государству составляет 49,2 миллиона гривен
Общая сумма ущерба государству составляет 49,2 миллиона гривен
Шестерым лицам, организовавшим схему завладения бюджетными средствами, выделенными на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель, объявлено подозрение. Общая сумма ущерба государству составляет 49,2 миллиона гривен.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Детали следствия

В 2024—2025 годах в Киеве действовал ряд связанных между собой предприятий. Они приняли участие в тендерах на разминирование земель в Черниговской, Херсонской и Николаевской областях. После заключения договоров с Центром гуманитарного разминирования подрядчики должны были очищать поля взрывоопасных предметов.
Как установило следствие, работы фактически имитировали, а в официальные документы вносили ложные сведения о якобы разминированных площадях.
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Как уточнили в Национальной полиции, для правдоподобия они раскапывали почву и подкладывали боеприпасы, выдавая их за якобы обнаруженные во время работ взрывоопасные предметы. После этого участники схемы оформляли акты приемки-передачи услуг с заведомо ложными сведениями об объемах и результатах выполненных работ. На основании этих документов заказчики получали сертификаты об очистке земель, а исполнители — оплату из государственного бюджета.
Отдельный эпизод касается Николаевщины. По данным следствия, за фиктивное разминирование полей на территории области из бюджета безосновательно перечислили 49,2 млн грн.

Кто получил подозрение

Подозрения получили руководители двух столичных частных обществ, выполнявших работы по гуманитарному разминированию. Их действия квалифицированы как завладение бюджетными средствами путем подделки документов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Также о подозрении сообщается трем руководителям групп разминирования и руководителю агропредприятия, который подписывал акты выполненных работ. По данным следствия, они знали, что фактическое разминирование не производится, однако способствовали оформлению документов о якобы выполненных работах. Им инкриминируют пособничество в завладении бюджетными средствами и составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
В ходе расследования правоохранители зафиксировали разговоры подозреваемых. В них они в частности обсуждали, что выполнение работ фактически никто не проверяет.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоПолицияМошенничествоСхемы
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