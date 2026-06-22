В Киеве будут судить мошенника, который собрал 30 тыс. долл. под предлогом продажи беспилотников

По данным правоохранителей, в конце прошлого года в полицию обратился предприниматель, занимающийся волонтерской деятельностью. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошеннической схемы при попытке приобрести дроны для ВСУ.
Следствие установило, что подозреваемый представился надежным поставщиком беспилотников и предложил волонтеру приобрести партию квадрокоптеров «Mavic 3T» по цене ниже рыночной. Убедив покупателя в своей способности выполнить заказ, он получил 30 тысяч долларов предоплаты и пообещал доставить дроны в течение нескольких дней.