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В Киеве будут судить мошенника, который собрал 30 тыс. долл. под предлогом продажи беспилотников

Криминал
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В Киеве завершили досудебное расследование в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве на 30 тысяч долларов под предлогом продажи беспилотников для нужд украинских военных.
Обвинительный акт уже направили в суд.
Об этом сообщили в полиции Киева.
По данным правоохранителей, в конце прошлого года в полицию обратился предприниматель, занимающийся волонтерской деятельностью. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошеннической схемы при попытке приобрести дроны для ВСУ.
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Следствие установило, что подозреваемый представился надежным поставщиком беспилотников и предложил волонтеру приобрести партию квадрокоптеров «Mavic 3T» по цене ниже рыночной. Убедив покупателя в своей способности выполнить заказ, он получил 30 тысяч долларов предоплаты и пообещал доставить дроны в течение нескольких дней.
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После получения денег обещанный товар заказчик так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.
В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий правоохранители установили личность фигуранта и собрали доказательства его причастности к преступлению.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в условиях военного положения и в особо крупных размерах.
Досудебное расследование завершено, а материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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