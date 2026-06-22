На Закарпатье разоблачена схема наживы на раненых военных и лицах с инвалидностью Сегодня 15:12 — Криминал

Разоблачено хищение бюджетных средств, предназначенных для людей с инвалидностью и военных, которые лишились конечностей на войне.

Об этом пишет прокуратура Закарпатья.

Подозрение объявлено исполняющему обязанности руководителя областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и его соучастнице.

По данным следствия, сообщники наладили такой механизм: государство оплачивало протезы и другие средства реабилитации, которых люди фактически не получали.

Среди, по меньшей мере, семи установленных пострадавших — как гражданские люди с инвалидностью, так и украинские защитники, потерявшие конечности из-за ранений на фронте.

Как действовали

По схеме, потерпевших убеждали заранее подписать акты приемки-передачи о якобы получении ими протезов или ортопедических изделий. После этого под разными предлогами передачу изделий откладывали.

В отдельных случаях протезы вообще не производились, однако в документах все выглядело безупречно: изделие якобы выдано, человек якобы обеспечен необходимой помощью.

Именно эти документы становились основанием для перечисления бюджетных средств поставщику. Таким образом, государство оплачивало средства реабилитации, которых отдельные люди фактически так и не получили. Кроме того, из-за «документального» обеспечения необходимым люди лишались возможности получить их в общем порядке в других соответствующих учреждениях.

Сумма ущерба

А подтвержденным эпизодам составляет почти 600 тысяч гривен. Средства сообщники делили 50 на 50 между собой.

В настоящее время идет досудебное расследование. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме и проверяют другие случаи возможного присвоения средств, выделенных на реабилитацию людей с инвалидностью и военных.

Чиновнице Фонда инкриминирована растрата бюджетных средств в условиях военного положения и служебный подлог (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Действия соучастницы квалифицированы как содействие растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27 — ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Какое наказание

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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