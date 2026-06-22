Lego требует миллион гривен от украинского ФЛП из-за копий машинок Сегодня 18:25 — Криминал

Lego требует миллион гривен от украинского ФЛП из-за копий машинок

Датская компания Lego инициировала судебный процесс против украинского ФЛП, который продавал игрушечные конструкторы через интернет-магазин. Производитель считает, что предприниматель нарушил права интеллектуальной собственности.

В чем там проблема

Как пишет Dev.ua , юристы Lego обнаружили, что на сайте украинского интернет-магазина podarok.in.ua якобы массово реализовывались конструкторы, которые полностью копируют линейку Lego TECHNIC.

По утверждению компании, речь идет не только об воспроизведении моделей, но и об использовании упаковок, незаконно копирующих защищенный авторским правом дизайн оригинальной продукции датского бренда.

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В исковых материалах упомянуты пять дорогих моделей автомобильной серии, в том числе конструкторы Porsche GT3 RS, Bugatti Chiron, Porsche 911 RSR, Land Rover Defender и Lamborghini Sian.

Финансовые требования и ход дела

Lego обратилась в суд с требованием запретить предпринимателю использовать дизайн коробок LEGO TECHNIC на веб-ресурсе и прекратить дальнейшую продажу соответствующих товаров.

Также компания настаивает на изъятии у ФЛП и утилизации всех экземпляров указанных конструкторов.

С финансовой стороны Lego требует взыскать компенсацию в размере 1 164 800 гривен.

Отдельно истец просит применить 10%-ный штраф в сумме 116 480 гривен, который в случае удовлетворения иска должен быть направлен в государственный бюджет Украины.

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Хозяйственный суд города Киева определением от 11 июня 2026 года открыл производство по делу. Рассмотрение будет проходить по правилам общего искового производства, а первое подготовительное заседание назначено на 13 августа 2026 года.

У украинского предпринимателя есть 15 дней с момента вручения постановления, чтобы подать отзыв на иск. В случае невыполнения этого требования, суд будет рассматривать дело только на основании материалов, представленных компанией Lego.

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