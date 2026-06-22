0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lego требует миллион гривен от украинского ФЛП из-за копий машинок

Криминал
48
Lego требует миллион гривен от украинского ФЛП из-за копий машинок
Lego требует миллион гривен от украинского ФЛП из-за копий машинок
Датская компания Lego инициировала судебный процесс против украинского ФЛП, который продавал игрушечные конструкторы через интернет-магазин. Производитель считает, что предприниматель нарушил права интеллектуальной собственности.

В чем там проблема

Как пишет Dev.ua, юристы Lego обнаружили, что на сайте украинского интернет-магазина podarok.in.ua якобы массово реализовывались конструкторы, которые полностью копируют линейку Lego TECHNIC.
По утверждению компании, речь идет не только об воспроизведении моделей, но и об использовании упаковок, незаконно копирующих защищенный авторским правом дизайн оригинальной продукции датского бренда.
Читайте также
В исковых материалах упомянуты пять дорогих моделей автомобильной серии, в том числе конструкторы Porsche GT3 RS, Bugatti Chiron, Porsche 911 RSR, Land Rover Defender и Lamborghini Sian.

Финансовые требования и ход дела

Lego обратилась в суд с требованием запретить предпринимателю использовать дизайн коробок LEGO TECHNIC на веб-ресурсе и прекратить дальнейшую продажу соответствующих товаров.
Также компания настаивает на изъятии у ФЛП и утилизации всех экземпляров указанных конструкторов.
С финансовой стороны Lego требует взыскать компенсацию в размере 1 164 800 гривен.
Отдельно истец просит применить 10%-ный штраф в сумме 116 480 гривен, который в случае удовлетворения иска должен быть направлен в государственный бюджет Украины.
Читайте также
Хозяйственный суд города Киева определением от 11 июня 2026 года открыл производство по делу. Рассмотрение будет проходить по правилам общего искового производства, а первое подготовительное заседание назначено на 13 августа 2026 года.
У украинского предпринимателя есть 15 дней с момента вручения постановления, чтобы подать отзыв на иск. В случае невыполнения этого требования, суд будет рассматривать дело только на основании материалов, представленных компанией Lego.
По материалам:
Діло
ФЛП
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems