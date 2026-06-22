Lego требует миллион гривен от украинского ФЛП из-за копий машинок

Датская компания Lego инициировала судебный процесс против украинского ФЛП, который продавал игрушечные конструкторы через интернет-магазин. Производитель считает, что предприниматель нарушил права интеллектуальной собственности.
В чем там проблема
Как пишет Dev.ua, юристы Lego обнаружили, что на сайте украинского интернет-магазина podarok.in.ua якобы массово реализовывались конструкторы, которые полностью копируют линейку Lego TECHNIC.
По утверждению компании, речь идет не только об воспроизведении моделей, но и об использовании упаковок, незаконно копирующих защищенный авторским правом дизайн оригинальной продукции датского бренда.
Хозяйственный суд города Киева определением от 11 июня 2026 года открыл производство по делу. Рассмотрение будет проходить по правилам общего искового производства, а первое подготовительное заседание назначено на 13 августа 2026 года.
У украинского предпринимателя есть 15 дней с момента вручения постановления, чтобы подать отзыв на иск. В случае невыполнения этого требования, суд будет рассматривать дело только на основании материалов, представленных компанией Lego.