LEGO построила гигантскую ветряную электростанцию из конструктора

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Компания LEGO построила ветряную электростанцию в Ирландском море, чтобы перейти на возобновляемую энергию. Турбина станции состоит из пластиковых деталей LEGO.
Всего в конструкцию вошли 146 тысяч пластиковых элементов-кирпичей. Турбина уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный генератор энергии из ветра, собранный из конструктора.
Сообщается, что мощность целой электростанции, в которую входит LEGO-турбина, достигает 258 мегаватт. Это не единственный проект LEGO по возобновляемой энергии.
Компании также принадлежит 31-процентная доля ветряной электростанции Borkum Riggrund 1 в Германии и часть электростанции Burbo Bank в Ливерпульской бухте. Журналисты пишут, что благодаря постройке турбины LEGO смогла перейти к работе на полностью возобновляемых источниках энергии на три года раньше, чем планировала. Напомним, ранее сообщалось, что из Lego создали робота, который эволюционирует.
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