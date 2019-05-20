LEGO построила гигантскую ветряную электростанцию из конструктора

Компания LEGO построила ветряную электростанцию в Ирландском море, чтобы перейти на возобновляемую энергию. Турбина станции состоит из пластиковых деталей LEGO.

Всего в конструкцию вошли 146 тысяч пластиковых элементов-кирпичей. Турбина уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный генератор энергии из ветра, собранный из конструктора.

Сообщается, что мощность целой электростанции, в которую входит LEGO-турбина, достигает 258 мегаватт. Это не единственный проект LEGO по возобновляемой энергии.

Компании также принадлежит 31-процентная доля ветряной электростанции Borkum Riggrund 1 в Германии и часть электростанции Burbo Bank в Ливерпульской бухте. Журналисты пишут, что благодаря постройке турбины LEGO смогла перейти к работе на полностью возобновляемых источниках энергии на три года раньше, чем планировала. Напомним, ранее сообщалось, что из Lego создали робота, который эволюционирует.