Как крупные торговые сети маскируются под тысячи ФЛП Сегодня 13:36

Проверка ФЛП

Бюро экономической безопасности Украины активно разоблачает масштабные схемы искусственного дробления бизнеса, используемые бизнесом для минимизации налогов. Последние расследования аналитиков выявили крупные торговые сети, которые вместо прозрачной отчетности оформляли сотни своих магазинов на тысячи фиктивных ФЛП. Такие махинации наносят значительный ущерб государственному бюджету.

Об этом рассказал заместитель директора БЭБ Украины Павел Буздыган.

Суть схемы и масштабы нарушений

По его словам, схема заключается в создании иллюзии малого бизнеса там, где действительно работает мощный ритейл.

В частности, БЭБ разоблачило торговую сеть, насчитывавшую около 400 магазинов в нескольких областях Украины:

на бумаге деятельность компании обеспечивали более 3,5 тысяч отдельных ФЛП;

несмотря на формальную независимость все эти торговые точки работали как единая компания: имели совместное управление, централизованные закупки и общую финансовую политику;

специально нанятые работники регистрировали предпринимателей и жестко контролировали их доходы, чтобы не превышали лимиты, установленные для упрощенной системы налогообложения.

«Налоги — это не абстрактные цифры. Это меньше ресурсов на оборону, медицину, образование, восстановление инфраструктуры и поддержку общин», — говорит представитель БЭБ.

Отдельную угрозу эта схема представляет для обычных людей — студентов, пенсионеров или рядовых работников, призываемых открыть ФЛП «ради формальности». В БЭБ отмечают, что в случае проверок юридическая ответственность за деятельность и подписи в документах будет нести именно тот, на кого оформлено предприятие.

Что делает БЭБ

Главной задачей ведомства является не только фиксация правонарушений, но и стимулирование бизнеса к переходу на прозрачные рельсы. Уже есть первые положительные результаты: после отработки аналитиками БЭБ компании все чаще отказываются от дробления, официально трудоустраивают людей и переходят на законную модель работы.

«Наша задача — это не просто выявлять нарушения. В первую очередь мы стремимся, чтобы бизнес работал прозрачно», — отмечает Буздыган.

По его словам, когда крупные игроки рынка возвращаются в правовое поле, выиграют все: государство получает надлежащие бюджетные поступления, общины — финансирование для развития, а честные предприниматели — равные и справедливые условия для конкуренции. Бюро экономической безопасности и в дальнейшем будет последовательно работать над тем, чтобы использование теневых схем стало невыгодным и слишком рискованным решением для любого бизнеса.

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