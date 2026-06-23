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Китай ввел санкции против американских компаний

Мир
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Китайским компаниям запрещено поставлять товары двойного назначения десяти компаниям из Соединенных Штатов
Китайским компаниям запрещено поставлять товары двойного назначения десяти компаниям из Соединенных Штатов
Китай объявил об экспортных ограничениях против ряда американских компаний, специализирующихся на оборонной, аэрокосмической и добывающей деятельности. Раньше это сделали в Вашингтоне.
Об этом сообщает Euronews.

Что предусматривают новые санкции

Министерство торговли Китая заявило, что теперь китайским компаниям запрещено поставлять товары «двойного назначения» десяти компаниям из Соединенных Штатов. Речь идет о продукции, которая может иметь как гражданское, так и военное применение.
В министерстве утверждают, что этот шаг является «ответом на возмутительный поступок правительства США». Накануне администрация президента США Дональда Трампа дополнила свой так называемый «список китайских военных предприятий», цель которого — «защита национальной безопасности» страны. В него вошли несколько крупных китайских компаний, в частности Alibaba, Baidu и BYD.
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Компания Baidu, лидер среди поисковиков Китая, отвергла предположения США и назвала его «совершенно безосновательным».
Параллельно Министерство финансов Китая запретило государственным учреждениям закупать товары у 46 американских компаний, в частности подразделений Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics. Они специализируются на производстве военной техники.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что Китай почти догнал США в сфере искусственного интеллекта и даже уже обходит их по ряду показателей.
Обеспокоенность американских политиков ростом влияния Китая в технологической сфере имеет под собой реальные основания. Согласно последним исследованиям, КНР уже почти догнала США по быстродействию моделей искусственного интеллекта, а по отдельным показателям инновационной деятельности даже опередила конкурента.
По материалам:
hromadske
СШАКитайСанкции
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