Китай ввел санкции против американских компаний Сегодня 02:25 — Мир

Китайским компаниям запрещено поставлять товары двойного назначения десяти компаниям из Соединенных Штатов

Китай объявил об экспортных ограничениях против ряда американских компаний, специализирующихся на оборонной, аэрокосмической и добывающей деятельности. Раньше это сделали в Вашингтоне.

Об этом сообщает Euronews.

Что предусматривают новые санкции

Министерство торговли Китая заявило, что теперь китайским компаниям запрещено поставлять товары «двойного назначения» десяти компаниям из Соединенных Штатов. Речь идет о продукции, которая может иметь как гражданское, так и военное применение.

В министерстве утверждают, что этот шаг является «ответом на возмутительный поступок правительства США». Накануне администрация президента США Дональда Трампа дополнила свой так называемый «список китайских военных предприятий», цель которого — «защита национальной безопасности» страны. В него вошли несколько крупных китайских компаний, в частности Alibaba, Baidu и BYD.

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Компания Baidu, лидер среди поисковиков Китая, отвергла предположения США и назвала его «совершенно безосновательным».

Параллельно Министерство финансов Китая запретило государственным учреждениям закупать товары у 46 американских компаний, в частности подразделений Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics. Они специализируются на производстве военной техники.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Китай почти догнал США в сфере искусственного интеллекта и даже уже обходит их по ряду показателей.

Обеспокоенность американских политиков ростом влияния Китая в технологической сфере имеет под собой реальные основания. Согласно последним исследованиям, КНР уже почти догнала США по быстродействию моделей искусственного интеллекта, а по отдельным показателям инновационной деятельности даже опередила конкурента.

hromadske По материалам:

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