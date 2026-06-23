Китай ввел санкции против американских компаний
Китай объявил об экспортных ограничениях против ряда американских компаний, специализирующихся на оборонной, аэрокосмической и добывающей деятельности. Раньше это сделали в Вашингтоне.
Об этом сообщает Euronews.
Что предусматривают новые санкции
Министерство торговли Китая заявило, что теперь китайским компаниям запрещено поставлять товары «двойного назначения» десяти компаниям из Соединенных Штатов. Речь идет о продукции, которая может иметь как гражданское, так и военное применение.
В министерстве утверждают, что этот шаг является «ответом на возмутительный поступок правительства США». Накануне администрация президента США Дональда Трампа дополнила свой так называемый «список китайских военных предприятий», цель которого — «защита национальной безопасности» страны. В него вошли несколько крупных китайских компаний, в частности Alibaba, Baidu и BYD.
Компания Baidu, лидер среди поисковиков Китая, отвергла предположения США и назвала его «совершенно безосновательным».
Параллельно Министерство финансов Китая запретило государственным учреждениям закупать товары у 46 американских компаний, в частности подразделений Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics. Они специализируются на производстве военной техники.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Китай почти догнал США в сфере искусственного интеллекта и даже уже обходит их по ряду показателей.
Обеспокоенность американских политиков ростом влияния Китая в технологической сфере имеет под собой реальные основания. Согласно последним исследованиям, КНР уже почти догнала США по быстродействию моделей искусственного интеллекта, а по отдельным показателям инновационной деятельности даже опередила конкурента.
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