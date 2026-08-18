Одна из самых красивых деревень Англии блокирует новые магазины — почему так (фото) Сегодня 18:00 — Мир

Одна из самых красивых деревень Англии блокирует новые магазины — почему так (фото)

«Самое красивое» село Котсуолдс Англии отклонило планы застройки кафе и торговой зоны в рамках борьбы с чрезмерным туризмом.

Ежедневно автобусы с туристами приезжают в живописное село Бибери, которое журнал Forbes считает одним из самых красивых сел мира.

Об этом пишет The Independent

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Совет этой деревни решил, что чрезмерный туризм, связанный с форелевым хозяйством, что приводит к большому потоку посетителей, «негативно влияет на местную окружающую среду».

Это место описывается как «старейшая действующая форелевая ферма Англии», где посетители могут исследовать «прекрасные угодья, поймать рыбу, взять напрокат барбекю или сыграть раунд мини-гольфа».

Село, которое может принимать до 20 000 туристов каждые выходные, ввело новые ограничения на доступ автобусов.

Новые ограничения на парковку включают специально отведенные зоны для высадки автобусов и штрафы для транспортных средств, которые их не соблюдают.

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