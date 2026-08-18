SkyUp Airlines запускает 11 новых направлений на лето 2027 года Сегодня 10:34 — Мир

Самолет SkyUp

SkyUp открыл продажу билетов на летний сезон 2027 года. Регулярная полетная программа авиакомпании из Кишинева включает 26 направлений в 11 стран.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В летнем сезоне впервые появятся рейсы в Австрию и Хорватию. Новые маршруты также дополнят программу в Грецию, Италию, Германию, Францию ​​и Чехию.

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Расписание рейсов, цены на билеты и актуальная информация для бронирования доступны на официальном сайте авиакомпании skyup.aero.

Регулярная программа SkyUp из Кишинева на лето 2027 года

Австрия

Кишинев (RMO) — Вена (VIE) — Кишинев (RMO) — новое направление

Албания

Кишинев (RMO) — Тирана (TIA) — Кишинев (RMO)

Греция

Кишинев (RMO) — Афины (ATH) — Кишинев (RMO)

Кишинев (RMO) — Корфу (CFU) — Кишинев (RMO)

Кишинев (RMO) — Ираклион (HER) — Кишинев (RMO)

Кишинев (RMO) — Родос (RHO) — Кишинев (RMO) — новое направление

Кишинев (RMO) — Салоники (SKG) — Кишинев (RMO)

Кишинев (RMO) — Закинтос (ZTH) — Кишинев (RMO)

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Грузия

Кишинев (RMO) — Батуми (BUS) — Кишинев (RMO) — новое направление

Кишинев (RMO) — Тбилиси (TBS) — Кишинев (RMO) — новое направление

Израиль

Кишинев (RMO) — Тель-Авив (TLV) — Кишинев (RMO)

Ирландия

Кишинев (RMO) — Дублин (DUB) — Кишинев (RMO)

Испания

Кишинев (RMO) — Аликанте (ALC) — Кишинев (RMO)

Кишинев (RMO) — Барселона (BCN) — Кишинев (RMO)

Кишинев (RMO) — Мадрид (MAD) — Кишинев (RMO)

Кишинев (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI) — Кишинев (RMO)

Италия

Кишинев (RMO) — Милан-Бергамо (BGY) — Кишинев (RMO) — новое направление

Кипр

Кишинев (RMO) — Ларнака (LCA) — Кишинев (RMO)

Германия

Кишинев (RMO) — Дюссельдорф (DUS) — Кишинев (RMO) — новое направление

Кишинев (RMO) — Нюрнберг (NUE) — Кишинев (RMO) — новое направление

Франция

Кишинев (RMO) — Париж — Шарль-де-Голль (CDG) — Кишинев (RMO) — новое направление

Кишинев (RMO) — Ницца (NCE) — Кишинев (RMO)

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Хорватия

Кишинев (RMO) — Пула (PUY) — Кишинев (RMO) — новое направление

Кишинев (RMO) — Сплит (SPU) — Кишинев (RMO) — новое направление

Чехия

Кишинев (RMO) — Прага (PRG) — Кишинев (RMO) — новое направление

Черногория

Кишинев (RMO) — Тиват (TIV) — Кишинев (RMO)

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