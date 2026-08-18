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SkyUp Airlines запускает 11 новых направлений на лето 2027 года

Мир
61
Самолет SkyUp
Самолет SkyUp
SkyUp открыл продажу билетов на летний сезон 2027 года. Регулярная полетная программа авиакомпании из Кишинева включает 26 направлений в 11 стран.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В летнем сезоне впервые появятся рейсы в Австрию и Хорватию. Новые маршруты также дополнят программу в Грецию, Италию, Германию, Францию ​​и Чехию.
Расписание рейсов, цены на билеты и актуальная информация для бронирования доступны на официальном сайте авиакомпании skyup.aero.

Регулярная программа SkyUp из Кишинева на лето 2027 года

Австрия

  • Кишинев (RMO) — Вена (VIE) — Кишинев (RMO) — новое направление

Албания

  • Кишинев (RMO) — Тирана (TIA) — Кишинев (RMO)

Греция

  • Кишинев (RMO) — Афины (ATH) — Кишинев (RMO)
  • Кишинев (RMO) — Корфу (CFU) — Кишинев (RMO)
  • Кишинев (RMO) — Ираклион (HER) — Кишинев (RMO)
  • Кишинев (RMO) — Родос (RHO) — Кишинев (RMO) — новое направление
  • Кишинев (RMO) — Салоники (SKG) — Кишинев (RMO)
  • Кишинев (RMO) — Закинтос (ZTH) — Кишинев (RMO)
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Грузия

  • Кишинев (RMO) — Батуми (BUS) — Кишинев (RMO) — новое направление
  • Кишинев (RMO) — Тбилиси (TBS) — Кишинев (RMO) — новое направление

Израиль

  • Кишинев (RMO) — Тель-Авив (TLV) — Кишинев (RMO)

Ирландия

  • Кишинев (RMO) — Дублин (DUB) — Кишинев (RMO)

Испания

  • Кишинев (RMO) — Аликанте (ALC) — Кишинев (RMO)
  • Кишинев (RMO) — Барселона (BCN) — Кишинев (RMO)
  • Кишинев (RMO) — Мадрид (MAD) — Кишинев (RMO)
  • Кишинев (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI) — Кишинев (RMO)

Италия

  • Кишинев (RMO) — Милан-Бергамо (BGY) — Кишинев (RMO) — новое направление
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Кипр

  • Кишинев (RMO) — Ларнака (LCA) — Кишинев (RMO)

Германия

  • Кишинев (RMO) — Дюссельдорф (DUS) — Кишинев (RMO) — новое направление
  • Кишинев (RMO) — Нюрнберг (NUE) — Кишинев (RMO) — новое направление

Франция

  • Кишинев (RMO) — Париж — Шарль-де-Голль (CDG) — Кишинев (RMO) — новое направление
  • Кишинев (RMO) — Ницца (NCE) — Кишинев (RMO)
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Хорватия

  • Кишинев (RMO) — Пула (PUY) — Кишинев (RMO) — новое направление
  • Кишинев (RMO) — Сплит (SPU) — Кишинев (RMO) — новое направление

Чехия

  • Кишинев (RMO) — Прага (PRG) — Кишинев (RMO) — новое направление

Черногория

  • Кишинев (RMO) — Тиват (TIV) — Кишинев (RMO)
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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