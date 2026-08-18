SkyUp Airlines запускает 11 новых направлений на лето 2027 года
Регулярная программа SkyUp из Кишинева на лето 2027 года
Австрия
- Кишинев (RMO) — Вена (VIE) — Кишинев (RMO) — новое направление
Албания
- Кишинев (RMO) — Тирана (TIA) — Кишинев (RMO)
Греция
- Кишинев (RMO) — Афины (ATH) — Кишинев (RMO)
- Кишинев (RMO) — Корфу (CFU) — Кишинев (RMO)
- Кишинев (RMO) — Ираклион (HER) — Кишинев (RMO)
- Кишинев (RMO) — Родос (RHO) — Кишинев (RMO) — новое направление
- Кишинев (RMO) — Салоники (SKG) — Кишинев (RMO)
- Кишинев (RMO) — Закинтос (ZTH) — Кишинев (RMO)
Грузия
- Кишинев (RMO) — Батуми (BUS) — Кишинев (RMO) — новое направление
- Кишинев (RMO) — Тбилиси (TBS) — Кишинев (RMO) — новое направление
Израиль
- Кишинев (RMO) — Тель-Авив (TLV) — Кишинев (RMO)
Ирландия
- Кишинев (RMO) — Дублин (DUB) — Кишинев (RMO)
Испания
- Кишинев (RMO) — Аликанте (ALC) — Кишинев (RMO)
- Кишинев (RMO) — Барселона (BCN) — Кишинев (RMO)
- Кишинев (RMO) — Мадрид (MAD) — Кишинев (RMO)
- Кишинев (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI) — Кишинев (RMO)
Италия
- Кишинев (RMO) — Милан-Бергамо (BGY) — Кишинев (RMO) — новое направление
Кипр
- Кишинев (RMO) — Ларнака (LCA) — Кишинев (RMO)
Германия
- Кишинев (RMO) — Дюссельдорф (DUS) — Кишинев (RMO) — новое направление
- Кишинев (RMO) — Нюрнберг (NUE) — Кишинев (RMO) — новое направление
Франция
- Кишинев (RMO) — Париж — Шарль-де-Голль (CDG) — Кишинев (RMO) — новое направление
- Кишинев (RMO) — Ницца (NCE) — Кишинев (RMO)
Хорватия
- Кишинев (RMO) — Пула (PUY) — Кишинев (RMO) — новое направление
- Кишинев (RMO) — Сплит (SPU) — Кишинев (RMO) — новое направление
Чехия
- Кишинев (RMO) — Прага (PRG) — Кишинев (RMO) — новое направление
Черногория
- Кишинев (RMO) — Тиват (TIV) — Кишинев (RMO)
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