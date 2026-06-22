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Правоохранители разоблачили херсонских госслужащих, которые брали 10% отката с бизнеса

Криминал
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Два чиновника неоднократно требовали от предпринимателя 10% «отката» от суммы каждого заключенного договора.
Два чиновника неоднократно требовали от предпринимателя 10% «отката» от суммы каждого заключенного договора.
Руководитель квартирно-эксплуатационного отдела одного из государственных учреждений Херсона и начальник отдела эксплуатационных фондов этого же учреждения подозреваются в вымогательстве неправомерной выгоды от предпринимателя, выполнявшего ремонтные работы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Схема получения «откатов»

Правоохранители установили, что два чиновника неоднократно требовали от предпринимателя, выполнявшего ремонтно-восстановительные работы, 10% «отката» от суммы каждого заключенного договора.
По их требованиям подрядчик должен был передавать часть полученных средств в обмен на беспрепятственное заключение договоров, принятие выполненных работ, дальнейшее содействие в получении новых договоров и помощь в победе в будущих тендерах.
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В мае этого года чиновники обеспечили победу предприятия в тендере на проведение ремонтных работ, согласовали условия будущего договора и после его заключения на сумму 205 тысяч гривен снова выдвинули требование о предоставлении им неправомерной выгоды. Сначала они требовали 10% стоимости договора, а впоследствии определили конкретную сумму — 20 тысяч гривен.

Чиновников задержали после передачи денег

Сразу после передачи оговоренной суммы правоохранители задержали фигурантов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении двух фактов совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а именно: в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто оказывает неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, совершенное по предварительному сговору группы лиц, сопряженное с требованием.
Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоСхемыПолицияХерсон
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