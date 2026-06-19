Миллиарды «грязных» денег: почему дела об отмывании денег сложно довести до суда Сегодня 13:03 — Криминал

В Украине растет количество дел об отмывании средств

Миллиарды гривен, сотни подозрений и тысячи уголовных производств — таковы масштабы борьбы с отмыванием денег в Украине. В то же время многие «громкие» дела в процессе расследования сталкиваются со сложностями и не доходят до суда. Рассказываем, почему доказывание отмывания средств остается одной из самых сложных задач для следствия.

Сначала — о статистике

Как сообщает Опендатабот , количество уголовных производств за легализацию имущества, полученного преступным путем, в Украине продолжает расти. В 2024 году было зарегистрировано 1344 таких правонарушения — это в 3,4 раза больше, чем до начала полномасштабной войны, и более чем в пять раз больше по сравнению с 2019 годом.

В то же время все больше таких дел доходят до суда. Если в 2020—2021 годах судебную перспективу имело только каждое четвертое производство, то сейчас почти каждое второе. В прошлом году в суд было передано 49% таких дел, а в этом году — 45%.

Всего в 2024 году правоохранители обработали 3,3 тыс. производств по отмыванию средств. Более половины из них было открыто еще в предыдущие годы.

По результатам расследований в суд направили 595 обвинительных актов, а подозрения получили 832 человека. Общая сумма имущества, фигурировавшего по делам о легализации средств, составила 12,35 млрд грн. В то же время под арест попали активы на 590 млн. грн.

Почему сложно довести дела до суда

Юристы объясняют, что для доказывания легализации имущества недостаточно просто установить факт первоначального преступления. Следствию необходимо:

подтвердить происхождение активов от конкретного правонарушения,

отследить движение денег,

доказать, что финансовые операции были направлены на сокрытие их незаконного происхождения.

Именно из-за сложности доказывания часть громких дел в процессе расследования либо не доходит до приговоров, либо теряет квалификацию по статье об отмывании денег.

Какие органы выявляют больше всего схем

Наибольшее количество производств в прошлом году открыла Национальная полиция — 61% всех дел. На Бюро экономической безопасности пришлось 16%, Государственное бюро расследований — 11%, НАБУ — 7%. Доли СБУ и Госфинмониторинга составляли по 3%.

Однако по объему выявленных легализованных активов лидируют БЭБ и НАБУ. По делам, расследованным БЭБ, установлены факты легализации имущества на 5,42 млрд грн, а в производствах НАБУ — на 4,56 млрд грн. Итого эти два органа выявили более 10 млрд грн активов, что составляет 81% от общей установленной суммы.

Средние суммы свидетельствуют о масштабности таких расследований. Если по делам БЭБ на один обвинительный акт приходится в среднем 63,8 млн грн легализованного имущества, то в производствах НАБУ этот показатель достигает 240,1 млн грн.

Что показывают данные 2025 года

За первые пять месяцев 2025 года в Украине зафиксировали 603 правонарушения, связанных с легализацией имущества. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время в 38% таких производств уже объявлено подозрение, а в суд дошла четверть дел.

Эксперты отмечают, что резкий рост количества производств в последние годы связан не только с активностью правоохранителей. Важную роль сыграли изменения в законодательство, вступившие в силу в 2020 году. После этого статья об отмывании средств стала значительно чаще применяться как дополнительная квалификация по делам о коррупционных, экономических и других тяжких преступлениях. Поэтому увеличение статистики отображает не только количество выявленных нарушений, но изменение подходов к расследованию таких дел.

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