Втрата критичності і відстрочка: що змінюється у бронюванні з 1 вересня
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Із 1 вересня 2026 року для критично важливих підприємств змінюються правила бронювання працівників. Для більшості компаній запроваджується новий зарплатний критерій, частині підприємств потрібно повторно підтвердити свій статус, а його втрата може призвести й до анулювання бронювання працівників.
Водночас для роботодавців важливо враховувати й інші правила: кого взагалі не можна забронювати, коли компанія може самостійно анулювати бронювання тощо.
Із посиланням на robota.ua розповідаємо, що треба знати.
Новий зарплатний критерій і повторне підтвердження критичності
З 1 вересня для більшості критично важливих підприємств зарплата працівника, якого бронюють, має становити щонайменше 3 мінімальні зарплати — 25 941 грн.
Для окремих підприємств, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій, встановлено нижчий поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 617,50 грн.