Втрата критичності і відстрочка: що змінюється у бронюванні з 1 вересня Сьогодні 11:01

Втрата критичності і відстрочка: що змінюється у бронюванні з 1 вересня

Із 1 вересня 2026 року для критично важливих підприємств змінюються правила бронювання працівників. Для більшості компаній запроваджується новий зарплатний критерій, частині підприємств потрібно повторно підтвердити свій статус, а його втрата може призвести й до анулювання бронювання працівників.

Водночас для роботодавців важливо враховувати й інші правила: кого взагалі не можна забронювати, коли компанія може самостійно анулювати бронювання тощо.

Із посиланням на robota.ua розповідаємо, що треба знати.

Новий зарплатний критерій і повторне підтвердження критичності

З 1 вересня для більшості критично важливих підприємств зарплата працівника, якого бронюють, має становити щонайменше 3 мінімальні зарплати — 25 941 грн.

Для окремих підприємств, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій, встановлено нижчий поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 617,50 грн.

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Також частині компаній необхідно повторно підтвердити статус критично важливих. Про те, як це зробити у «Дії», ми писали за посиланням.

Коли бронювання можуть анулювати

Якщо підприємство втратить статус критично важливого, бронювання працівників анулюється. Право на відстрочку безпосередньо пов’язане зі збереженням компанією цього статусу.

Водночас роботодавець може самостійно ініціювати анулювання бронювання — за власним рішенням або у разі звільнення працівника.

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При звільненні окрему заяву на анулювання подавати не обов’язково. Після того як інформація про звільнення потрапить до державних реєстрів, бронювання анулюється на відповідній підставі.

Однак якщо підприємство використало весь доступний ліміт бронювання і хоче одразу забронювати іншого працівника замість звільненого, заяву на анулювання слід подати самостійно в день звільнення.

Кого не можна забронювати

Юристи наголошують, що навіть на критично важливому підприємстві бронювання доступне не для всіх працівників.

Не можуть бути заброньовані:

працівники, які не перебувають на військовому обліку;

військовозобов’язані, внесені до баз розшуку територіальних центрів комплектування;

особи, уже заброньовані за іншим підприємством, установою чи організацією;

призовники, резервісти та особи, виключені з військового обліку.

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Окремо потрібно розрізняти право на відстрочку та вже оформлену відстрочку. Якщо працівник уже має чинну оформлену відстрочку з іншої законної підстави, забронювати його неможливо.

Якщо ж людина лише має право на відстрочку, але фактично її не оформила, це саме по собі не перешкоджає бронюванню, якщо працівник відповідає іншим вимогам.

Що буде, якщо строк бронювання закінчився

Якщо строк чинного бронювання завершується, а підтвердження критичності підприємства ще не опрацьоване державним органом, формальна відстрочка припиняється в день закінчення броні.

Офіційної «паузи» або автоматичного продовження попереднього бронювання на період очікування законодавство не передбачає.

До моменту появи в електронному реєстрі оновленого запису або продовженого строку працівник формально вважається таким, що не має чинного бронювання.

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