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Nova Post вышла на рынок Канады

Личные финансы
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Клиенты могут оформить международную отправку из Канады онлайн через сайт или мобильное приложение.
Клиенты могут оформить международную отправку из Канады онлайн через сайт или мобильное приложение.
Nova Post вышла на рынок Канады. Это уже 18 страна присутствия международной сети Nova Post.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Теперь клиенты могут отправлять и получать документы и посылки весом до 30 кг между Украиной и Канадой. Украинский бизнес получил возможность упростить выход на канадский рынок и расширить географию экспорта.

Как будет работать доставка Nova Post в Канаде

Клиенты могут оформить международную отправку из Канады онлайн через сайт или мобильное приложение Nova Post и передать посылку в ближайший из 1100 партнерских пунктов UPS store или курьер.
Срок доставки между Канадой и Украиной составляет от пяти дней.
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Сколько стоит доставка из Канады в Украину

Стоимость доставки из Канады в Украину составляет:
  • документы и посылки до 1 кг — CAD 37;
  • посылки до 2 кг — CAD 47;
  • посылки до 10 кг — CAD 99;
  • посылки до 30 кг — CAD 215.

Отправления из Украины в Канаду

Одним из преимуществ нового направления является возможность отправки товаров из Украины в Канаду без уплаты ввозной пошлины. Для большинства отправлений уплачивается только налог с продаж (HST).
Отправитель может оплатить его при оформлении доставки. Для посылок стоимостью до 20 канадских долларов или 625 грн налогообложение не применяется.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Nova Post запустила собственную курьерскую доставку в 5 регионах Чехии. Сервис уже работает без выходных в Праге, Пльзенском, Южно-Моравском, Моравско-Силезском и Карловарском краях. Всего за сутки посылки доставляют в 16 городов Чехии, а также в Братиславу, Милан, Варшаву и Берлин.
Также мы писали, что «Новая почта» планирует масштабировать свое присутствие в США и открыть собственную инфраструктуру для доставки украинских товаров.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Новая ПочтаКанада
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