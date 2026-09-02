С 1 июня 2026 года в Украине изменился порядок начисления дополнительных вознаграждений военнослужащим. Базовое денежное довольствие защитников не изменилось, в то же время размер дополнительных выплат теперь больше зависит от характера, места и результата выполнения задач.
Об этом в телеэфире рассказала старший офицер отдела департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины Оксана Леконцева, передает Укринформ.
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По ее словам, базовое денежное довольствие, в которое входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки и другие постоянные составляющие, осталось без изменений.
В то же время с 1 июня введена новая система дополнительных вознаграждений. Она предусматривает более четкую связь между размером выплаты и задачей, которую выполняет военнослужащий.
Какие боевые выплаты предусмотрены
По словам Леконцевой, новая система сделала боевые выплаты более дифференцированными. Так, сохранилось дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн в месяц за непосредственное участие в боевых действиях.
Также предусмотрены зональные вознаграждения:
170 тыс. грн в месяц при выполнении задач в наиболее опасных определенных зонах;
70 тыс. грн в месяц за выполнение задач до ротного опорного пункта включительно.
Отдельные выплаты предусмотрены за штурмовые действия. В частности, 40 тыс. грн в сутки выплачивается за штурм, захват позиций, зданий или сооружений непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.
Еще 20 тыс. грн в сутки предусмотрено за штурмовые действия по восстановлению или возврату позиций, зданий или сооружений, захваченных противником в глубине обороны своих войск.
Указанные выплаты производятся пропорционально фактическому времени выполнения соответствующих задач и при наличии документального подтверждения.
Сколько выплачивают за пленных и уничтоженных военных противника
Одной из ключевых новаций, отметила Леконцева, есть то, что предусмотрено 100 тыс. грн за каждого захваченного в плен военнослужащего противника. Указанная выплата производится для группы или подразделения, которое непосредственно осуществило этот захват с последующим распределением между этими участниками.
Также 15 тыс. грн предусмотрено за каждого уничтоженного военнослужащего противника в стрелковом или рукопашном бою при наличии соответствующей видеофиксации.
Максимальный размер совокупности определенных боевых выплат составляет 460 тыс. грн.
«Да, это правда, но эту цифру мы должны понимать правильно. 460 тыс. грн — это максимальный размер совокупности определенных именно боевых выплат за месяц. Сюда у нас не входит базовое денежное довольствие, а также отдельные бонусы за захват противника в плен или уничтожение живой силы. То есть тех 100 тыс. и 15 тыс., за которые мы говорили уже непосредственно. То есть 460 тыс. грн — это не общий уровень, это не потолок всего денежного довольствия военнослужащего», — подчеркнула она.
Леконцева сообщила, что новые выплаты уже начисляются с 1 июня и выплачиваются до 20 числа за предыдущий месяц.
«Например, за июнь месяц выплаты у нас проведены до 20 июля, соответственно за июль — до 20 августа и так далее», — пояснила она.
Леконцева подчеркнула, что основанием для выплаты всегда будет приказ командира воинской части, а также другие документы.
«До этого приказа, чтобы объявить такую выплату, необходимы первичные документы, подтверждающие фактическое выполнение военнослужащим соответствующих задач. Это, в частности, журналы боевых действий, боевые донесения и рапорты командиров подразделений. То есть само участие в службе еще не является автоматическим основанием для получения боевых выплат. Необходимо документальное подтверждение для ее назначения», — отметила она.