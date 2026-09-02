Денежное довольствие военных возрастет за счет дополнительных вознаграждений — Минобороны Сегодня 21:20 — Личные финансы

Максимальный размер совокупности определенных боевых выплат в месяц составляет 460 тыс. грн.

С 1 июня 2026 года в Украине изменился порядок начисления дополнительных вознаграждений военнослужащим. Базовое денежное довольствие защитников не изменилось, в то же время размер дополнительных выплат теперь больше зависит от характера, места и результата выполнения задач.

Об этом в телеэфире рассказала старший офицер отдела департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины Оксана Леконцева, передает Укринформ.

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По ее словам, базовое денежное довольствие, в которое входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки и другие постоянные составляющие, осталось без изменений.

В то же время с 1 июня введена новая система дополнительных вознаграждений. Она предусматривает более четкую связь между размером выплаты и задачей, которую выполняет военнослужащий.

Какие боевые выплаты предусмотрены

По словам Леконцевой, новая система сделала боевые выплаты более дифференцированными. Так, сохранилось дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн в месяц за непосредственное участие в боевых действиях.

Также предусмотрены зональные вознаграждения:

170 тыс. грн в месяц при выполнении задач в наиболее опасных определенных зонах;

70 тыс. грн в месяц за выполнение задач до ротного опорного пункта включительно.

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Отдельные выплаты предусмотрены за штурмовые действия. В частности, 40 тыс. грн в сутки выплачивается за штурм, захват позиций, зданий или сооружений непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.

Еще 20 тыс. грн в сутки предусмотрено за штурмовые действия по восстановлению или возврату позиций, зданий или сооружений, захваченных противником в глубине обороны своих войск.

Указанные выплаты производятся пропорционально фактическому времени выполнения соответствующих задач и при наличии документального подтверждения.

Сколько выплачивают за пленных и уничтоженных военных противника

Одной из ключевых новаций, отметила Леконцева, есть то, что предусмотрено 100 тыс. грн за каждого захваченного в плен военнослужащего противника. Указанная выплата производится для группы или подразделения, которое непосредственно осуществило этот захват с последующим распределением между этими участниками.

Также 15 тыс. грн предусмотрено за каждого уничтоженного военнослужащего противника в стрелковом или рукопашном бою при наличии соответствующей видеофиксации.

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Какие выплаты получают военные без боевых задач

Для военнослужащих, не выполняющих боевых задач, предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн.

Военнослужащий получает право на эту выплату, если он не получил права на другое дополнительное вознаграждение большего размера.

Таким образом, размер дополнительного вознаграждения зависит от сложности и опасности задания.

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Максимальная сумма боевых выплат

Максимальный размер совокупности определенных боевых выплат составляет 460 тыс. грн.

«Да, это правда, но эту цифру мы должны понимать правильно. 460 тыс. грн — это максимальный размер совокупности определенных именно боевых выплат за месяц. Сюда у нас не входит базовое денежное довольствие, а также отдельные бонусы за захват противника в плен или уничтожение живой силы. То есть тех 100 тыс. и 15 тыс., за которые мы говорили уже непосредственно. То есть 460 тыс. грн — это не общий уровень, это не потолок всего денежного довольствия военнослужащего», — подчеркнула она.

Леконцева сообщила, что новые выплаты уже начисляются с 1 июня и выплачиваются до 20 числа за предыдущий месяц.

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«Например, за июнь месяц выплаты у нас проведены до 20 июля, соответственно за июль — до 20 августа и так далее», — пояснила она.

Леконцева подчеркнула, что основанием для выплаты всегда будет приказ командира воинской части, а также другие документы.

«До этого приказа, чтобы объявить такую ​​выплату, необходимы первичные документы, подтверждающие фактическое выполнение военнослужащим соответствующих задач. Это, в частности, журналы боевых действий, боевые донесения и рапорты командиров подразделений. То есть само участие в службе еще не является автоматическим основанием для получения боевых выплат. Необходимо документальное подтверждение для ее назначения», — отметила она.

Укрінформ По материалам:

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