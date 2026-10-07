Турция в 2027 году планирует запустить собственный космический аппарат на Луну

Турция завершила производство, сборку и интеграцию собственного космического аппарата для первой лунной миссии и планирует запустить его в первой половине 2027 года.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на Международном астронавтическом конгрессе (IAC 2026) в Анталии, передает Укринформ.

Турция готовит аппарат к полету

«В рамках программы Луны мы завершили производство, составление и интеграцию разработанного нами лунного космического аппарата. Мы проводим системные испытания в условиях окружающей среды», — сказал Эрдоган.

По его словам, аппарат весит около 3,5 тонн, а доля компонентов турецкого производства превышает 80%.

«Еще важнее то, что инженерный опыт, полученный нами в таких проектах, как İMECE и Türksat 6A, мы переносим на нашу лунную миссию. То есть, каждый раз мы не начинаем с нуля, а переносим знания и опыт, полученные во время предыдущей миссии, на следующую цель», — подчеркнул турецкий лидер.

Полет к Луне продлится около двух месяцев

По данным Tübitak Uzay, разрабатываемого аппаратом, его запуск запланирован на первую половину 2027 года. После старта полет к Луне продлится около двух месяцев. Аппарат должен выйти на полярную круговую орбиту на высоте около 100 км над поверхностью Луны.

На лунной орбите аппарат будет не менее трех месяцев проводить научные исследования и технологические операции. В зависимости от течения миссии срок его работы может продлиться до полутора лет.

Что будет исследовать аппарат

В рамках миссии планируется исследовать взаимодействие солнечного ветра с поверхностью Луны, механизмы образования воды на ее поверхности, магнитные поля, тепловые характеристики поверхности и радиационная среда вокруг Луны.