В Испании бесплатно отдают целую деревню, но ремонт обойдется в миллионы

В Испании ищут инвестора для небольшого заброшенного поселка, который фактически можно получить бесплатно. Речь идет об А-Барке — небольшом поселке в муниципалитете Кортегада в провинции Оренсе на северо-западе страны.

За поселок не нужно платить, но его нужно восстановить

Комплекс состоит из 12 домов и более 15 тыс. кв. м земли. Однако предложение рассчитано не на ищущих дешевое жилье, а прежде всего на инвесторов.

Как пишет французское издание Marie France со ссылкой на испанский портал Voz Populi, недвижимость планируют передать для реставрации и ревитализации. Инвестор должен восстановить поселок и превратить его в туристический комплекс с рекреационными и гастрономическими услугами.

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При этом нулевая цена касается только самой недвижимости. По оценке муниципальных властей, которые приводили в 2024 году, необходимые работы могут стоить от 2 до 3 млн евро.

Деньги понадобятся не только на ремонт 12 заброшенных построек. Также нужно восстановить улицы и дороги, ведущие к поселку.

Есть и другая особенность предложения: это не обычная продажа. Речь идет о концессии — праве пользоваться территорией на определенных условиях. В 2024 году рассматривалась возможность передать ее на 50 лет, однако актуальное предложение не уточняет срок.

История поселка

А-Барка была основана в XV веке и расположена возле реки Минью недалеко от границы с Португалией. Много лет здесь работала переправа через реку.

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В 1920-х годах строительство моста поблизости изменило жизнь местных жителей, которые стали заниматься выращиванием винограда. Спустя несколько десятилетий ситуацию изменило строительство дамбы: в 1950-х годах после запуска часть сельскохозяйственных земель затопило.