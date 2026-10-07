Важный для украинцев поезд в Европе отменили без предупреждения

Чешский частный перевозчик Leo Express 3 5 октября приостановил железнодорожное сообщение между важными для украинцев городами — Франкфуртом-на-Майне, Перемышлем и Прагой.

Поезда по этому маршруту больше не будут курсировать до особого уведомления, а пассажирам, которые уже приобрели билеты, обещают компенсацию.

Об этом пишет издание Interia

Почему Leo Express прекратил курсирование

В компании объяснили решение сложной ситуацией на немецкой железной дороге. Из-за строительных работ расписание постоянно менялось, поезда курсировали с перерывами и вынуждены были ехать по объездным маршрутам.

Представитель Leo Express Эмил Седларжик заявил, что работа в условиях, когда практически ежедневно действует другое расписание, «неприемлема» для компании.

«В связи с нынешней ситуацией мы решили не продолжать обслуживание этой линии в этом году», — отметил представитель перевозчика.

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Пока не известно, когда сообщение могут возобновить и произойдет ли это вообще. Leo Express ведет переговоры с Deutsche Bahn по поводу будущих расписаний.

Пассажирам, у которых есть билеты на рейсы после 5 октября, должны выплатить компенсации в соответствии с правилами. У компании также извинились за неудобства.

Маршрут проработал чуть больше двух месяцев. Сообщение Перемышль — Прага — Франкфурт-на-Майне запустили 31 июля.