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Важный для украинцев поезд в Европе отменили без предупреждения

Мир
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Leo Express
Leo Express
Чешский частный перевозчик Leo Express 3 5 октября приостановил железнодорожное сообщение между важными для украинцев городами — Франкфуртом-на-Майне, Перемышлем и Прагой.
Поезда по этому маршруту больше не будут курсировать до особого уведомления, а пассажирам, которые уже приобрели билеты, обещают компенсацию.
Об этом пишет издание Interia.

Почему Leo Express прекратил курсирование

В компании объяснили решение сложной ситуацией на немецкой железной дороге. Из-за строительных работ расписание постоянно менялось, поезда курсировали с перерывами и вынуждены были ехать по объездным маршрутам.
Представитель Leo Express Эмил Седларжик заявил, что работа в условиях, когда практически ежедневно действует другое расписание, «неприемлема» для компании.
«В связи с нынешней ситуацией мы решили не продолжать обслуживание этой линии в этом году», — отметил представитель перевозчика.
Пока не известно, когда сообщение могут возобновить и произойдет ли это вообще. Leo Express ведет переговоры с Deutsche Bahn по поводу будущих расписаний.
Пассажирам, у которых есть билеты на рейсы после 5 октября, должны выплатить компенсации в соответствии с правилами. У компании также извинились за неудобства.
Маршрут проработал чуть больше двух месяцев. Сообщение Перемышль — Прага — Франкфурт-на-Майне запустили 31 июля.
Маршрут протяженностью около 1300 км был одним из самых дальних железнодорожных направлений в Европе, а поездка занимала около 20 часов. Leo Express преимущественно использовал трехвагонные составы, один из вагонов был спальным. Это были подержанные и модернизированные вагоны, приобретенные у Deutsche Bahn. Пассажиры могли выбрать место в смешанном купе или купе только для женщин.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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