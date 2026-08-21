Сколько потратили украинские родители на подготовку школьников к учебе
Подготовка ребенка к школе может существенно ударить по семейному бюджету. Почти половина украинских родителей тратит на школьные покупки более 6000 грн, а больше всего денег уходит на одежду и обувь.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber Украина.
В опросе, проведенном в официальном канале Rakuten Viber Украина, приняли участие более 9 тысяч пользователей.
Сколько тратят на подготовку к школе
Наибольшая доля опрошенных — 45% — отметила, что в этом году тратит на подготовку ребенка к школе более 6000 грн.
Еще 18% родителей закладывают на школьные покупки от 3000 до 6000 грн. 14% тратят 1000−3000 грн, а 8% - до 1000 грн.
В то же время, части семей удалось обойтись без новых покупок. 10% респондентов отметили, что у них есть все необходимое с прошлого года. Еще 5% ничего не покупали, поскольку вещи подарили близкие или закупила школа.
Таким образом, ответы родителей распределились следующим образом:
- свыше 6000 грн — 45%;
- 3000−6000 грн — 18%;
- 1000−3000 грн — 14%;
- ничего не покупали, имеют все необходимое с прошлого года — 10%;
- до 1000 грн — 8%;
- ничего не покупали, все подарили близкие или закупила школа — 5%.
На что идет больше всего денег
Главной статьей расходов для большинства родителей стали одежда и обувь. Их назвали самыми большими затратами 58% опрошенных. Речь идет, в частности, о школьной форме, спортивном костюме и сезонных вещах.
Еще 11% родителей больше всего потратились на канцелярию — от тетрадей до рюкзака.
На гаджеты для обучения — ноутбук, планшет, смартфон или павербанк — пришлось 8% ответов.
По 3% опрошенных назвали самой большой статьей расходов учебники и литературу или обустройство рабочего места на дому — стол, кресло и настольную лампу.
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В то же время, 17% родителей отметили, что расходы примерно одинаково распределились между всеми категориями.
Опрос проводился анонимно онлайн, в нем приняли участие более 9000 пользователей. Ключевой возрастной группой были респонденты 34−45 лет, более половины участников были младше 45 лет.
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