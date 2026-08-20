Безналичные расчеты платежными картами доминируют у украинцев (отчет НБУ) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Безналичные расчеты платежными картами доминируют у украинцев (отчет НБУ)

Безналичные расчеты украинцев продолжают расти.

Об этом свидетельствует статистика НБУ об использовании платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за первое полугодие 2026 года.

Количество операций (безналичных и получение наличности) в Украине и за ее пределами

С использованием платежных карт, эмитированных в Украине, в первом полугодии 2026 года составила 4903,7 млн шт., а их сумма — 3 861,2 млрд грн.

Из них безналичными были 4 707,6 млн операций на общую сумму 2587,3 млрд грн — это соответственно на 7,5% и на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

96% операций с платежными картами — безналичные

Доля безналичных операций в первом полугодии 2026 года по сумме достигла 67% общей суммы операций с платежными карточками, по количеству — 96% (за первое полугодие 2025 года — 65,3% и 95,3% соответственно).

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Больше всего операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях — 75,4% и 53,1% соответственно.

Переводы с карты на карту

В первом полугодии 2026 года составили менее десятой части по количеству (6,9%) и четверть по сумме (25%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 16,6% по сумме и 13,7% по количеству.

В течение января — июля средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой и сервисной сетях — 387 грн (в первом полугодии 2025 — 342 грн);

перевод с карты на карту — 1 980 грн (1 835 грн);

оплата товаров и услуг в Интернете — 666 грн (589 грн).

Платежная инфраструктура

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в июне по сравнению с январем увеличилось на 4,3% (до 582,5 тыс.), а количество пунктов продажи и предоставления услуг, принимающих платежные карты , — на 13,9% (до 699,3 тыс.).

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Банкоматная сеть с начала года возросла (на 0,2%) — до 15,8 тыс. банкоматов.

За первое полугодие 2026 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 153,2 млн шт. Это на 3% больше по сравнению с январем этого года.

В целом в июне активными были 61,1 млн или 40% платежных карт (в январе — 65,4 млн шт. или 44%).

Остаются популярными бесконтактные платежи

В общей сложности более половины (более 56,8%) активных платежных карт в июне были бесконтактными.

Также растет популярность токенизированных платежных карт в Украине. Их количество с начала года увеличилось на 1,7% (до 21,1 млн. шт.). Среди всех активных платежных карт токенизирована каждая третья (34,5%).

Ранее мы писали, что кредитная карта в наше время — это уже не только способ ссудить деньги до зарплаты. Для многих украинцев она превратилась в полноценный финансовый инструмент, объединяющий возможность пользоваться кредитным лимитом, оплачивать безналичные покупки, получать кешбэк, оформлять рассрочки и управлять финансами через мобильное приложение.

Именно поэтому банки все активнее развивают универсальные кредитные продукты, пытаясь предложить клиентам максимум возможностей в одной карте — Именно поэтому банки все активнее развивают универсальные кредитные продукты, пытаясь предложить клиентам максимум возможностей в одной карте — Универсальная кредитная карта вместо финансовой подушки: как выбрать выгодный вариант для ежедневных расходов

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