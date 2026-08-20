Как выросли зарплаты в агросекторе: где нужны люди

Медианная зарплата в категории «Сельское/лесное хозяйство и агробизнес» в июле 2026 года составила 32 500 гривен.
За год она выросла почти на 48% - в июле 2025 года показатель был на уровне 22 000 гривен, говорится в данных OLX.
Больше всех среди отдельных профессий могут зарабатывать комбайнеры — их медианная зарплата составляет 60 000 гривен.
Где больше всего выросли
Наиболее заметно за год изменилась оплата труда сезонных работников и сборщиков ягод. Если в 2025 году медианная зарплата в этой категории составляла 12 125 гривен, то в 2026-м она выросла до 37 500 гривен — более чем в три раза.
Медианная зарплата пилорамщиков и распылителей увеличилась с 12 500 до 33 750 гривен — почти в 2,7 раза.
Трактористам в июле 2026 года предлагали в среднем 36 250 гривен против 25 000 гривен годом ранее. Это на 45% больше.
Зарплата разнорабочих за год выросла примерно на 18% - с 20 000 до 23 500 гривен, а лесников — на 15%, до 48 750 гривен.
По данным OLX, наиболее ощутимый рост оплаты произошел в сезонных и рабочих профессиях. Это связано с потребностью работодателей привлекать работников в определенные периоды года и закрывать вакансии, требующие конкретных практических навыков.
Медианная зарплата в категории «Сельское/лесное хозяйство и агробизнес» в июле 2026 года составила 32 500 гривен.
Больше всех среди отдельных профессий могут зарабатывать комбайнеры — их медианная зарплата составляет 60 000 гривен.
Какие зарплаты
лесникам — 48 750 гривен;
сезонным работникам и сборщикам ягод — 37 500 гривен;