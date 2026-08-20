Как выросли зарплаты в агросекторе: где нужны люди Сегодня 12:00 — Личные финансы

Как выросли зарплаты в агросекторе: где нужны люди

Медианная зарплата в категории «Сельское/лесное хозяйство и агробизнес» в июле 2026 года составила 32 500 гривен.

За год она выросла почти на 48% - в июле 2025 года показатель был на уровне 22 000 гривен, говорится в данных OLX.

Больше всех среди отдельных профессий могут зарабатывать комбайнеры — их медианная зарплата составляет 60 000 гривен.

Где больше всего выросли

Наиболее заметно за год изменилась оплата труда сезонных работников и сборщиков ягод. Если в 2025 году медианная зарплата в этой категории составляла 12 125 гривен, то в 2026-м она выросла до 37 500 гривен — более чем в три раза.

Медианная зарплата пилорамщиков и распылителей увеличилась с 12 500 до 33 750 гривен — почти в 2,7 раза.

Трактористам в июле 2026 года предлагали в среднем 36 250 гривен против 25 000 гривен годом ранее. Это на 45% больше.

Зарплата разнорабочих за год выросла примерно на 18% - с 20 000 до 23 500 гривен, а лесников — на 15%, до 48 750 гривен.

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По данным OLX, наиболее ощутимый рост оплаты произошел в сезонных и рабочих профессиях. Это связано с потребностью работодателей привлекать работников в определенные периоды года и закрывать вакансии, требующие конкретных практических навыков.

Медианная зарплата в категории «Сельское/лесное хозяйство и агробизнес» в июле 2026 года составила 32 500 гривен.

Больше всех среди отдельных профессий могут зарабатывать комбайнеры — их медианная зарплата составляет 60 000 гривен.

Какие зарплаты

лесникам — 48 750 гривен;

сезонным работникам и сборщикам ягод — 37 500 гривен;

трактористам — 36 250 гривен;

пилорамникам и распылителям — 33 750 гривен;

агрономам — 31 500 гривен;

садоводам и механизаторам — около 30 000 гривен;

рабочим и разнорабочим — 23 500 гривен;

фермерам — 21 500 гривен.

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Где больше всего ищут

Актуальных вакансий больше всего в сфере сельского и лесного хозяйства среди проанализированных регионов зафиксировали в Киевской области — 75.

В Днепропетровской и Полтавской областях было по 33 вакансии, в Одесской — 29, в Житомирской — 21.

Еще вакансии были представлены в следующих областях:

Черниговская — 17;

Сумская — 16;

Черкасская — 14;

Харьковская — 12.

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