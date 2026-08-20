Временная защита в ЕС: что нужно будет доказывать украинкам Сегодня 20:00 — Личные финансы

Временная защита в ЕС: что нужно будет доказывать украинкам

Украинкам для защиты в ЕС также нужно доказывать, что они не уклоняются от военной службы.

Решение Совета ЕС все равно касается как мужчин, так и женщин.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг

По словам спикера, решение Совета Европейского Союза не предусматривает никакого разграничения по половому признаку во время его применения.

«Речь идет о военной службе или о службе в армии, поэтому нет разницы между мужчинами и женщинами», — подчеркнул Ламмерт.

О чем идет речь

Требования касаются выполнения воинской обязанности, в частности, текущей военной службы или ее прохождения в прошлом.

Таким образом, для получения убежища в странах ЕС женщинам , военнообязанным в Украине, нужно предоставить доказательства того, что они не уклоняются от военной службы.

Напомним, ранее украинцы, оформляющие временную защиту в Испании, рассказали о новых требованиях. В частности , у женщин стали запрашивать информацию из «Резерв+» и отметку о пересечении украинской границы.

В Посольстве Украины в Испании объяснили, что нововведения связаны с решением Совета ЕС, которым временную защиту для вынужденно покинувших страну украинцев продлили до 4 марта 2028 года.

Отметим, с 5 августа десятки украинцев в Чехии не смогли получить временную защиту из-за отсутствия документов, подтверждающих исполнение воинского долга.

Новые правила действуют в рамках общеевропейского решения. Теперь мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны предоставить подтверждение выполнения воинской обязанности или наличия законных оснований для выезда из Украины.

Напомним, более 4,3 млн. украинцев пользуются временной защитой в ЕС. Совет Европейского союза продлил защиту до 4 марта 2028 года. Однако, почти каждая страна изменила условия поддержки, и «автоматическая стабильность» подходит к концу. Finance.ua собрал все, что известно об изменениях.

Материал создан в рамках проекта «Финансовая опора», при поддержке Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отражает официальную позицию ИМИ и Королевства Нидерланды — Помощь для украинцев за границей

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