0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Временная защита в ЕС: что нужно будет доказывать украинкам

Личные финансы
37
Временная защита в ЕС: что нужно будет доказывать украинкам
Временная защита в ЕС: что нужно будет доказывать украинкам
Украинкам для защиты в ЕС также нужно доказывать, что они не уклоняются от военной службы.
Решение Совета ЕС все равно касается как мужчин, так и женщин.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
По словам спикера, решение Совета Европейского Союза не предусматривает никакого разграничения по половому признаку во время его применения.
«Речь идет о военной службе или о службе в армии, поэтому нет разницы между мужчинами и женщинами», — подчеркнул Ламмерт.

О чем идет речь

Требования касаются выполнения воинской обязанности, в частности, текущей военной службы или ее прохождения в прошлом.
Таким образом, для получения убежища в странах ЕС женщинам , военнообязанным в Украине, нужно предоставить доказательства того, что они не уклоняются от военной службы.
Напомним, ранее украинцы, оформляющие временную защиту в Испании, рассказали о новых требованиях. В частности , у женщин стали запрашивать информацию из «Резерв+» и отметку о пересечении украинской границы.
В Посольстве Украины в Испании объяснили, что нововведения связаны с решением Совета ЕС, которым временную защиту для вынужденно покинувших страну украинцев продлили до 4 марта 2028 года.
Отметим, с 5 августа десятки украинцев в Чехии не смогли получить временную защиту из-за отсутствия документов, подтверждающих исполнение воинского долга.
Новые правила действуют в рамках общеевропейского решения. Теперь мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны предоставить подтверждение выполнения воинской обязанности или наличия законных оснований для выезда из Украины.
Место для вашей рекламы
Напомним, более 4,3 млн. украинцев пользуются временной защитой в ЕС. Совет Европейского союза продлил защиту до 4 марта 2028 года. Однако, почти каждая страна изменила условия поддержки, и «автоматическая стабильность» подходит к концу. Finance.ua собрал все, что известно об изменениях.
Материал создан в рамках проекта «Финансовая опора», при поддержке Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отражает официальную позицию ИМИ и Королевства Нидерланды — Помощь для украинцев за границей
По материалам:
РБК-Україна
ЕСМигранты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems