Пенсионный фонд Украины предупредил о мошенниках в Telegram

В Telegram-пабликах распространяют информацию о якобы лишении пенсионных выплат и скидок, если пользователь не отреагирует на сообщение.
В ПФУ отмечают, что не посылают пользователям сообщения в мессенджерах с такими требованиями. Распространяемая информация представляет собой манипуляцию, которая может привести пользователей на подозрительные и фишинговые ресурсы.
В таких сообщениях пользователей призывают «выбрать свой трудовой стаж» и подписаться на якобы официальный канал Пенсионного фонда. Переход по ссылке может нести риск для пользователя.
В ПФУ призывают не переходить по подобным ссылкам и получать информацию о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах и социальной помощи только из официальных каналов фонда.
Если вы стали жертвой киберпреступления или заметили признаки мошенничества в интернете, можно подать электронное обращение в киберполицию.
Ранее мы сообщали, что показатель, используемый Пенсионным фондом при расчете пенсий, за первое полугодие 2026 года заметно вырос. В июне средняя зарплата, учитываемая для исчисления пенсий, превысила 28 тыс. грн — почти на треть больше, чем в начале года.