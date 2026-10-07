Пенсионный фонд Украины предупредил о мошенниках в Telegram

Украинцев пытаются выманить на фишинговые ресурсы под видом сообщений от Пенсионного фонда.

Об этом сообщили в ПФУ.

В Telegram-пабликах распространяют информацию о якобы лишении пенсионных выплат и скидок, если пользователь не отреагирует на сообщение.

В ПФУ отмечают, что не посылают пользователям сообщения в мессенджерах с такими требованиями. Распространяемая информация представляет собой манипуляцию, которая может привести пользователей на подозрительные и фишинговые ресурсы.

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Как не попасть на мошенническую схему

В таких сообщениях пользователей призывают «выбрать свой трудовой стаж» и подписаться на якобы официальный канал Пенсионного фонда. Переход по ссылке может нести риск для пользователя.

В ПФУ призывают не переходить по подобным ссылкам и получать информацию о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах и ​​социальной помощи только из официальных каналов фонда.

Если вы стали жертвой киберпреступления или заметили признаки мошенничества в интернете, можно подать электронное обращение в киберполицию.