0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсионный фонд Украины предупредил о мошенниках в Telegram

Личные финансы
60
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Пенсионерка со смартфоном
Пенсионерка со смартфоном
Украинцев пытаются выманить на фишинговые ресурсы под видом сообщений от Пенсионного фонда.
Об этом сообщили в ПФУ.
В Telegram-пабликах распространяют информацию о якобы лишении пенсионных выплат и скидок, если пользователь не отреагирует на сообщение.
В ПФУ отмечают, что не посылают пользователям сообщения в мессенджерах с такими требованиями. Распространяемая информация представляет собой манипуляцию, которая может привести пользователей на подозрительные и фишинговые ресурсы.

Как не попасть на мошенническую схему

В таких сообщениях пользователей призывают «выбрать свой трудовой стаж» и подписаться на якобы официальный канал Пенсионного фонда. Переход по ссылке может нести риск для пользователя.
В ПФУ призывают не переходить по подобным ссылкам и получать информацию о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах и ​​социальной помощи только из официальных каналов фонда.
Если вы стали жертвой киберпреступления или заметили признаки мошенничества в интернете, можно подать электронное обращение в киберполицию.
Ранее мы сообщали, что показатель, используемый Пенсионным фондом при расчете пенсий, за первое полугодие 2026 года заметно вырос. В июне средняя зарплата, учитываемая для исчисления пенсий, превысила 28 тыс. грн — почти на треть больше, чем в начале года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсионный фондМошенники
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems