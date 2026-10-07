Сейчас для подтверждения актуального военно-учетного статуса используется военно-учетный документ в электронной или бумажной форме с QR-кодом. Однако избавляться от старого приписного не стоит, если информация в нем отличается от данных реестра «Оберег».

Об этом сообщает Сумской областной ТЦК и СП.

Что делать со старым приписным

Приписное удостоверение подтверждает пребывание гражданина воинском учете как призывника. После перехода воинского учета в электронный формат закономерно возникает вопрос, следует ли хранить или носить с собой этот бумажный документ.

Сегодня основным подтверждением воинского учета есть военно-учетный документ. Его можно держать в электронной форме, в частности сформировать в приложении «Резерв+», или получить в бумажном виде с QR-кодом.

В то же время, приписное не стоит просто выбрасывать. Оно может содержать сведения, важные для подтверждения предыдущего военно-учетного статуса. Если данные в старом документе не совпадают с информацией в электронном реестре, это может быть сигналом проверить и актуализировать свои данные.

Когда приписное теряет актуальность

Важно учитывать, что приписное удостоверение касается именно статуса призывника. После перехода гражданина в категорию военнообязанных основным документом становится военно-учетный документ соответствующего статуса.

Так что если старое приписное осталось дома, выбрасывать его не стоит. В то же время, носить его вместо актуального военно-учетного документа не нужно. Главное, чтобы текущий военно-учетный статус и персональные данные корректно отображались в реестре «Оберег».

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров принял изменения в Порядок ведения воинского учета, которые предусматривают перевод большинства процедур в электронный формат через приложение «Дія» и Единый государственный реестр. Работодатели смогут проверять военно-учетные документы через приложение «Дія» или электронный кабинет.