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Компанії зможуть передавати ТЦК дані про своїх військовозобов’язаних працівників через «Дію»

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Раніше роботодавці подавали списки працівників для щорічної звірки військово-облікових даних вручну в паперовому вигляді.
Раніше роботодавці подавали списки працівників для щорічної звірки військово-облікових даних вручну в паперовому вигляді.
Українські підприємства, установи та організації отримали можливість онлайн звіряти й оновлювати дані військового обліку своїх працівників через портал Дія.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Для роботодавців це означає менше ручної роботи й простішу взаємодію з ТЦК та СП. А для самих ТЦК та СП — зменшення бюрократичного навантаження. Система військового обліку при цьому отримуватиме актуальніші дані з меншим ризиком помилок.
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Що змінюється

Раніше роботодавці подавали списки працівників для щорічної звірки військово-облікових даних вручну в паперовому вигляді.
Окремо потрібно було повідомляти про зміни в даних працівників, зокрема про:
  • прийняття на роботу або звільнення;
  • зміну прізвища;
  • зміну місця проживання.
Тепер цю інформацію можна передавати онлайн через портал Дія. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно.

Як роботодавцю оновити дані через Дію

Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має:
  • авторизуватися на порталі Дія;
  • подати необхідну інформацію;
  • підписати повідомлення електронним підписом.
Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Оберіг) протягом 72 годин.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку ведення військового обліку, які передбачають переведення більшості процедур в електронний формат через застосунок «Дія» та Єдиний державний реєстр. Ухвалені зміни не запроваджують нових правил мобілізації та не розширюють перелік осіб, які підлягають військовому обліку. Основною метою рішення є цифровізація процесів, автоматичне оновлення інформації між державними системами та зменшення обсягу паперового документообігу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяВійськовий облік
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