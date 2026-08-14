Гроші вже не головний фактор — що утримує українців на роботі Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Робота в офісі

Дефіцит кадрів залишається однією з головних проблем українського бізнесу, тому роботодавцям важливо не лише знаходити фахівців, а й утримувати їх. При цьому самої високої зарплати дедалі частіше недостатньо — працівники звертають увагу на гнучкість, атмосферу в колективі та стиль управління.

Аналітики Grc.ua у межах проєкту «Барометр ринку праці» дослідили, як змінювалися доходи працівників, та фактори, які впливають на їхнє рішення залишатися в компанії.

Більшість компаній підвищували зарплати

У 2025 році 79% роботодавців збільшили базові зарплати. З них 51% підвищили оклади на 11−20%, 22% — менш ніж на 10%, а 6% — на 21−30%.

Ще 19% компаній залишили зарплати без змін, а скорочення доходів зафіксували лише у 2% роботодавців.

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Водночас бонуси та премії змінювали значно рідше. 71% компаній не переглядали їхній розмір, тоді як 22% збільшили виплати, переважно на 11−20%. Ще 6% роботодавців скоротили змінну частину доходу.

Таким чином, підвищення зарплати поступово стає базовою умовою для утримання фахівців, але не є єдиним фактором їхньої лояльності.

Гнучкість та атмосфера важливіші за корпоративні бонуси

Серед головних факторів, які допомагають утримувати працівників, у 2025 році були:

віддалена робота та гнучкий графік — їх назвали пріоритетними по 35% опитаних. У 2023 році ці показники становили відповідно 32,9% та 30,6%%;

— їх назвали пріоритетними по 35% опитаних. У 2023 році ці показники становили відповідно 32,9% та 30,6%%; далі у списку — дружня атмосфера в колективі , яку назвали важливою 34% респондентів.

, яку назвали важливою 34% респондентів. також зросла роль безпосереднього керівника . Важливість хороших відносин із ним піднялася з 23,4% у 2023 році до 30% у 2025-му;

. Важливість хороших відносин із ним піднялася з 23,4% у 2023 році до 30% у 2025-му; частка тих, хто вважає важливими спільні цінності команди, зросла з 14,2% до 19%;

ще 25% респондентів назвали важливими безпечні та комфортні умови праці;

а 18% — цікаві проєкти та можливість самостійно їх реалізовувати.

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Психолог та корпоративи не стали головними мотиваторами

За словами генеральної директорки Grc.ua Марини Маковій, у 2026 році через тривалий стрес для працівників дедалі важливішими стають передбачуваність і психологічна безпека на роботі.

Водночас класичні корпоративні бонуси мають значно меншу вагу. Подарунки та корпоративні заходи важливими назвали лише по 3% респондентів, харчування за рахунок роботодавця — 4%, а турботу про здоров’я через спорт або психологічну підтримку — 5%.

Натомість медичне страхування та організований транспорт до роботи назвали важливими по 12% опитаних.

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