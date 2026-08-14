Дефіцит кадрів залишається однією з головних проблем українського бізнесу, тому роботодавцям важливо не лише знаходити фахівців, а й утримувати їх. При цьому самої високої зарплати дедалі частіше недостатньо — працівники звертають увагу на гнучкість, атмосферу в колективі та стиль управління.
Аналітики Grc.ua у межах проєкту «Барометр ринку праці» дослідили, як змінювалися доходи працівників, та фактори, які впливають на їхнє рішення залишатися в компанії.
Більшість компаній підвищували зарплати
У 2025 році 79% роботодавців збільшили базові зарплати. З них 51% підвищили оклади на 11−20%, 22% — менш ніж на 10%, а 6% — на 21−30%.
Ще 19% компаній залишили зарплати без змін, а скорочення доходів зафіксували лише у 2% роботодавців.
Психолог та корпоративи не стали головними мотиваторами
За словами генеральної директорки Grc.ua Марини Маковій, у 2026 році через тривалий стрес для працівників дедалі важливішими стають передбачуваність і психологічна безпека на роботі.
Водночас класичні корпоративні бонуси мають значно меншу вагу. Подарунки та корпоративні заходи важливими назвали лише по 3% респондентів, харчування за рахунок роботодавця — 4%, а турботу про здоров’я через спорт або психологічну підтримку — 5%.
Натомість медичне страхування та організований транспорт до роботи назвали важливими по 12% опитаних.