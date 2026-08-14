У застосунку «Армія+» стався збій

У популярному застосунку для військовослужбовців «Армія+» виникли технічні неполадки з входом в акаунт.
Про це повідомляє в заяві Міністерство оборони.
У Міністерстві оборони підтвердили технічний збій у роботі застосунку «Армія+». Через нього частина користувачів стикається з труднощами під час входу в особистий кабінет.
«Наразі у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації. Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи», — йдеться у заяві відомства.
«Армія+» створили для того, щоб звільнити військовослужбовців від паперової тяганини. Через застосунок бійці можуть подавати рапорти, не витрачаючи час на особисте узгодження з командуванням.
Загалом у застосунку доступно до 11 видів електронних рапортів — зокрема на відпустку, на допомогу та на різні види направлень.
Кожен такий рапорт має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.