У застосунку «Армія+» стався збій Сьогодні 10:07 — Особисті фінанси

У популярному застосунку для військовослужбовців «Армія+» виникли технічні неполадки з входом в акаунт.

Про це повідомляє в заяві Міністерство оборони.

У Міністерстві оборони підтвердили технічний збій у роботі застосунку «Армія+». Через нього частина користувачів стикається з труднощами під час входу в особистий кабінет.

«Наразі у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації. Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи», — йдеться у заяві відомства.

«Армія+» створили для того, щоб звільнити військовослужбовців від паперової тяганини. Через застосунок бійці можуть подавати рапорти, не витрачаючи час на особисте узгодження з командуванням.

Загалом у застосунку доступно до 11 видів електронних рапортів — зокрема на відпустку, на допомогу та на різні види направлень.

Кожен такий рапорт має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.

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