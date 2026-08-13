Українці з відстрочкою від мобілізації можуть подати заяву на відстрочку на іншій підставі Сьогодні 19:22 — Особисті фінанси

Кабмін надав право українцям, які вже мають відстрочку від мобілізації, подавати заяву на відстрочку на іншій підставі.

Юристи Юридичної сотні повідомили NV, як це зробити після ухвалення Кабміном 29 липня 2026 року відповідної постанови № 978

Зокрема, вони наголосили, що подання заяви про переоформлення відстрочки на іншій підставі не припиняє дію раніше наданої відстрочки — вона діятиме щонайменше до ухвалення комісією рішення за новою заявою.

Втрачає чинність попередня відстрочка з дня внесення відомостей про нову (переоформлену) відстрочку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо ж комісія відмовила у переоформленні відстрочки, чинна відстрочка повністю зберігає свою дію до закінчення визначеного початкового строку.

Комісія повинна розглянути заяву на надання або переоформлення відстрочки протягом семи робочих днів з дня її реєстрації в районному або міському ТЦК та СП. До ухвалення постанови № 978 комісія мала це зробити протягом семи календарних днів.

Якщо для підтвердження підстав відстрочки потрібно направити запити до державних органів, строк розгляду може бути продовжений до 15 робочих днів з дня реєстрації заяви.

Якщо підтвердити дані електронними засобами взаємодії неможливо, ТЦК та СП має повідомити заявнику засобами електронного, поштового або телефонного зв’язку про необхідність надання додаткових документів.

Якщо заявник уже має чинну відстрочку, автоматична обробка заяви про надання відстрочки через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або Дію зупиняється, крім випадків подання заяви про переоформлення відстрочки за іншою підставою та подання заяви на продовження відстрочки, якщо до закінчення строку її дії залишилося менше 30 календарних днів.

Якщо ТЦК та СП ухвалив рішення про відмову у наданні або переоформленні відстрочки, він має проінформувати ЦНАП та надіслати письмове повідомлення на електронну пошту заявника.

Відстрочки заброньованим працівникам оформлюються роботодавцем (органами державної влади, підприємствами, установами), які подають документи до ТЦК та СП за місцем військового обліку працівника, а за наявності можливості через портал Дія.

Для працівників, які перебувають на обліку у Службі безпеки України або розвідувальних органах, документи надсилаються безпосередньо до відповідних підрозділів цих органів.

Якщо заброньованого працівника звільнили або перевели на посаду, яка не передбачає бронювання, роботодавець зобов’язаний в одноденний строк поінформувати відповідний ТЦК та СП, або СБУ, або розвідку для скасування наданої відстрочки.

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