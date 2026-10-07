Работодатели сокращают наем: в каких сферах больше всего упало количество вакансий

Атаки на инфраструктуру и увеличение продолжительности воздушных тревог привели к существенному сокращению спроса работодателей на новых работников. В сентябре количество вакансий в Украине уменьшилось на 9% в годовом исчислении, тогда как количество резюме выросло на 28%.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

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По данным Work.ua, в сентябре сокращение спроса на труд продолжалось, а темпы роста количества резюме ускорились до 28% г/г.

В сентябре количество вакансий в Украине уменьшилось на 9% в годовом измерении, в то время как количество резюме выросло на 28%, bank.gov.ua

Такая динамика была обусловлена ​​прежде всего последствиями атак на инфраструктуру и увеличением продолжительности воздушных тревог в крупных городах.

Наибольшее количество вакансий сократилось в розничной торговле на 28% г/г, маркетинге на 27%, гостинично-ресторанской сфере на 25%, продажах и закупках на 25% и в сфере обслуживания на 19%.

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В других значимых категориях падение было меньше, в частности в логистике (-11%) и среди рабочих специальностей (-7%).

В то же время сохранялся рост количества вакансий в категории, связанной с безопасностью и обороной, где большинство предложений связано со службой в ВСУ (+12% г/г).

Больше всего вакансий сократилось в городах, пострадавших от обстрелов

В сентябре падение количества новых вакансий в розничной торговле было самым большим в Киеве и Днепре — по 32% г/г, а также в Одессе — на 30%. Эти города в последние недели подвергались интенсивным воздушным атакам.

В городах на западе Украины сокращение было существенно меньше. В частности, во Львове количество вакансий уменьшилось на 19% г/г, в Черновцах на 8%, в Ровно на 7%.

Больше всего вакансий сократилось в городах, пострадавших от обстрелов, bank.gov.ua

Количество вакансий по рабочим специальностям в сентябре сократилось на 7,4% г/г, что меньше среднего падения по всем категориям.

В то же время, региональная динамика существенно отличалась. В Днепре количество вакансий для рабочих специальностей уменьшилось на 23% г/г, в Одессе на 18,2%, в Киеве на 7,2%, тогда как во Львове только на 1,8%.

Занятость росла, но компании стали осторожнее с наймом

Несмотря на обстрелы гражданской инфраструктуры, в августе, по данным Государственной службы статистики, годовой рост количества штатных работников несколько ускорился до 2,8% с 2,3% в июле.

Это может объясняться тем, что сокращение занятости, прежде всего, происходило среди физических лиц-предпринимателей.

Годовой рост количества штатных работников несколько ускорился, bank.gov.ua

Быстрее всего занятость возрастала в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом. В частности, в производстве транспортных средств количество штатных работников увеличилось на 38,7% г/г.

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Также заметно возросла занятость в транспортной сфере на 7,7% г/г на фоне переориентации экспорта на альтернативные маршруты. В то же время рост количества штатных работников в торговле замедлился до 4,4% г/г.

Согласно опросам НБУ, в августе-сентябре ожидания предприятий по изменению количества работников были самыми низкими с начала года.

Зарплаты продолжили расти высокими темпами

Охлаждение рынка труда пока не сказалось на динамике заработных плат. По данным Госстата, в августе 2026 года средняя зарплата составляла 31,9 тыс. грн.

Рост номинальных зарплат в годовом исчислении ускорился до 23,1% г/г, а реальных до 13,9% г/г.

В августе 2026 года средняя зарплата составила 31,9 тыс. грн, bank.gov.ua

В частности, на фоне расширения бюджетных расходов существенно выросли зарплаты в образовании на 32,4% в номинальном и на 22,5% в реальном измерении.