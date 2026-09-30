В Rheinmetall объяснили, что мешает выходу украинских оборонных компаний в Европу

Выход украинских оборонных компаний на европейский рынок очень тормозит сложность получения разрешения от государства. Много таких компаний готовы развивать и инвестировать в производственные возможности за пределами Украины.

Об этом заявил глава представительства дивизиона Digital Systems немецкого концерна Rheinmetall Александр Кулаковский на форуме «Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия», передает РБК-Украина.

Разрешение от государства получить «очень сложно»

На панельной дискуссии «Оружие 2027. Миссия: обеспечить фронт и обрести место на европейском рынке» Кулаковский согласился с тезисом, что отсутствие полной открытости рынка сдерживает западные инвестиции в Украину. По его словам, это «большая боль», поскольку процесс построения партнерских отношений западных производителей с Украиной очень сложный.

Он отметил, что многие украинские компании заявляют о готовности выходить на европейский рынок, а их производственные способности превышают спрос. Они также готовы развивать и инвестировать в производственные возможности за пределами Украины, по крайней мере, с точки зрения безопасности.

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В то же время, по словам Кулаковского, получить от государства разрешение очень сложно, и это очень тормозит процесс.

Он добавил, что и западные компании, и мировые оборонные концерны заинтересованы в специалистах, технологиях и надписи Battle-proven in Ukraine.

Опыт вместо «супертехнологической коробки»

По словам Кулаковского, европейские компании, не только Rheinmetall, наконец-то осознают, что современная война — это не то, к чему они готовились. Rheinmetall в Украине он назвал достаточно гибкой компанией, с которой много коммуникации.

Если в мирное время Украина была известна прежде всего IT-специалистами, то теперь, по мнению Кулаковского, есть все шансы стать всемирно известной благодаря специалистам в сфере MilTech и Defense.

«Я лично, как украинец в первую очередь и как представитель западной оборонной компании во вторую, считаю, что Battle-proven in Ukraine стоит очень дорого. И это действительно важно. Но это проще. Самое сложное — и то, что мы как украинцы можем предложить, и то, что действительно пользуется спросом в Европе, — это опыт», — сказал представитель Rheinmetall.

Кулаковский подчеркнул, что за этот опыт Украина заплатила самую большую цену.