АРМА готовится к новому конкурсу на отбор управляющего ТРЦ «Гулливер» — Finance.ua
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АРМА готовится к новому конкурсу на отбор управляющего ТРЦ «Гулливер»

Фондовый рынок
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АРМА готовится к новому конкурсу на отбор управляющего ТРЦ «Гулливер»
АРМА готовится к новому конкурсу на отбор управляющего ТРЦ «Гулливер»
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов готовится к новому конкурсу на отбор управляющего столичным ТРЦ «Гулливер».
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Антимонопольный комитет Украины поддержал решение АРМА об отклонении двух последних участников конкурса на отбор управляющего ТРЦ «Гулливер».
«Это стало финальным этапом перед подготовкой к объявлению нового конкурса на отбор управляющего резонансным активом. АРМА уже готовит соответствующую документацию», — говорится в сообщении.
В АРМА напомнили, что в январе 2025 года на Prozorro состоялся аукцион по отбору управляющего ТРЦ «Гулливер», рыночная стоимость которого составляет 7,6 млрд гривен. Минимальный ежемесячный платеж от управления этим арестованным активом составляет более 17 млн грн.
В конкурсе на управление принимали участие три участника, однако по результатам рассмотрения представленных тендерных предложений АРМА их отклонило. Все три участника обжаловали решение в АМК, последние жалобы были поданы со стороны КОНСОРЦИУМ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭСПЛАНАДА» и ООО «АЛАКОР СИТИ», однако АМКУ подтвердил решение АРМА и отказал в удовлетворении всех жалоб участников.
По материалам:
borgexpert
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