monobank готовит к запуску новый сервис — детали Сегодня 15:10 — Фондовый рынок

В приложении monobank вскоре появится полноценный сервис бронирования отелей в Украине и мире — monoпутешествия.

Об этом пишет kosht.media.

О чем идет речь

Это полнофункциональный сервис типа известного booking.com, хотя и с некоторыми особенностями.

Фактически сервис monoпутешествия уже интегрирован в основное приложение monobank, но меню с прямым переходом для пользователей пока не имеет.

monoпутешествия

Это основной вариант наименования туристического сервиса от monobank. Впрочем, для сервиса от mono поданы заявки на регистрацию нескольких альтернативных торговых марок: мономандри, monomandry, monotravel, монотревел и варианты с пробелами этих названий.

При этом в самом monobank от официальных комментариев касательно сервиса и его запуска отказались.

Что умеет monoмандри от monobank

Сервис будет частью основного приложения monobank и позволяет забронировать отель в Украине и за рубежом. Отели подключены через сторонний агрегатор, поэтому ограничений по локации фактически нет.

и т. д. monoпутешествия работает через Unit Travel — профильную украинскую B2B-платформу в сфере туризма для агентств и корпоративного бизнеса. Unit Travel обеспечивает бронирование гостиниц, авиабилетов, трансфер, страхование

Логика приложения стандартная для подобных сервисов: поиск отеля по конкретной локации или на карте, ряд фильтров для уточнения (рейтинг, тип помещения, расстояние от центра, удобства, варианты цены), отображение ключевых параметров выбранной гостиницы и онлайн оплата.

Параллельно сюда добавляются уже интегрированный рейтинг с переведенными отзывами из других сервисов (Expedia, Tripadvisor и другие). Отзывы суммируются в короткую заметку с помощью искусственного интеллекта. Также встроен AI-помощник, в которого можно уточнить детали об отеле. Ситуативно сервис предлагает подборки помещений — на море, в горах и т. д.

Оплата

И основная особенность monoпутешествия — возможность оплаты частями во всех помещениях. То есть рассрочка платежа на 3 месяца без комиссии. monobank начал предлагать такую ​​же услугу в украинских отелях еще в начале года, но в тестовом формате и не массово с ограниченным выбором.

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