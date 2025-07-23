Tesla столкнулась с кризисом на рынке электромобилей в США: почему так — мнения аналитиков Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Tesla столкнулась с кризисом на рынке электромобилей в США: почему так — мнения аналитиков

Поскольку автомобильный бизнес компании терпит неудачу, Илон Маск делает ставку на будущее компании, связанное с высоким риском перехода от производства к автономной мечте, управляемой искусственным интеллектом.

Tesla может иметь проблемы. Инвесторы и поклонники получат более четкую картину в среду, 23 июля, когда автопроизводитель Илона Маска опубликует свои доходы за второй квартал.

13-процентное падение доходов и 25-процентное падение прибыли на акцию. Об этом пишет издание Основной бизнес сталкивается со значительными трудностями. Ожидается, что пионер в сфере электромобилей покажетОб этом пишет издание gizmodo

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Недавно Tesla запустила ограниченный сервис поездок на выезде в Остине, штат Техас, что Маск позиционирует как первый шаг к обеспечению полностью автономного вождения до конца 2025 года. Аналитики, инвесторы и технологические СМИ уже называют это прорывом.

Но цифры говорят о другом. Глобальные продажи автомобилей Tesla упали более чем на 13% во втором квартале. Истечение срока действия федеральной налоговой льготы в размере 7500 долларов США 30 сентября должно быть серьезным.

Новый «Один большой, прекрасный законопроект» администрации Трампа ликвидирует регуляторные льготы и лазейки относительно выбросов, которые когда-то направили миллиарды свободного денежного потока в Tesla. Преимущество компании в США быстро исчезает.

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Что думают аналитики

Аналитики Bank of America, Piper Sandler и Wedbush снижают ожидания, называя основными препятствиями тарифы, неутешительные поставки и отмену субсидий на электромобили.

Хотя Tesla все еще будет зарабатывать деньги на регуляторных кредитах в этом году, этот источник доходов сокращается.

Без государственной поддержки или серьезного восстановления спроса непонятно, что останется для поддержки огромной оценки компании, кроме ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

Разрыв между результатами деятельности Tesla и ее восприятием поразительный. Аналитики Bank of America недавно отметили, что доходы за второй квартал «вероятно, будут обжалованы из-за тарифов» и «неутешительных поставок».

Зато они повысили свою целевую цену, ссылаясь на «более положительную ноту»: запуск ограниченной службы роботакси в Остине.

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Как отмечает аналитик Wedbush Дэн Айвз, инициативы Tesla в сфере искусственного интеллекта будут «в центре внимания инвесторов». Конференция по финансированию будет тщательно рассмотрена не ради деталей обновления Model Y, а ради любого понимания инвестиций Tesla в другой проект Маска, xAI, и прогресса на фронте автономных автомобилей.

О чем молчат

Тихая часть, о которой Tesla не хочет говорить вслух, заключается в следующем: рынок электромобилей в США охлаждается.

Цены слишком высокие, зарядная инфраструктура все еще отсутствует, а беспокойство потребителей растет. Кроме того, тесный союз Маска с администрацией Трампа оттолкнул многих прогрессивных покупателей, когда-то стимулировавших спрос.

Теперь компания пытается сместить свою историю по продаже электромобилей на продажу программного обеспечения; от автомобилей до автономности; от оборудования к надежде.

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