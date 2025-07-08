Tesla приостанавливает производство роботов Optimus — Finance.ua

Tesla приостанавливает производство роботов Optimus Сегодня 23:44 — Технологии&Авто

Tesla приостанавливает производство роботов Optimus

Tesla приостановила производство гуманоидного робота Optimus, несмотря на заявления Илона Маска о 10 000 роботах к концу 2025 года. По данным источников в китайской цепочке поставок, на которые ссылается издание DigiTimes, компания сталкивается с «нерешенными аппаратными проблемами» и требует переработки ключевых компонентов, прежде чем перейти к новому графику массового производства.

Согласно сообщению, производство было остановлено в июне, после сборки около 1 000 единиц. Инженеры Tesla запросили два месяца на перекалибрование, предусматривающее пересмотр:

систем охлаждения суставных моторов;

механизмов трансмиссии с коротким сроком службы;

недостаточной выносливости аккумуляторов.

Читайте также Tesla обвиняет бывшего инженера в краже данных о роботах Optimus

Компания также пересматривает выбор поставщиков для деталей: манипуляторов, захватов, приводов и других критических узлов.

Ранее Tesla столкнулась с задержками из-за лицензирования редкоземельных магнитов из Китая. Эти материалы важны для приводов и моторов, а Пекин требовал гарантий, что они не будут использоваться в военной технике. Пока не понятно, решен ли этот вопрос, но нынешние проблемы связывают с другими факторами.

На фоне трудностей Tesla, Amazon активно масштабирует свой парк роботов. Недавно компания внедрила миллионного робота в своих складах и тестирует новую AI-модель для более эффективного управления. Их роботы специализированные, менее зрелищные, но уже приносят практическую пользу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.