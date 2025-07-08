Tesla приостанавливает производство роботов Optimus — Finance.ua

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Tesla приостанавливает производство роботов Optimus

Технологии&Авто
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Tesla приостанавливает производство роботов Optimus
Tesla приостанавливает производство роботов Optimus
Tesla приостановила производство гуманоидного робота Optimus, несмотря на заявления Илона Маска о 10 000 роботах к концу 2025 года. По данным источников в китайской цепочке поставок, на которые ссылается издание DigiTimes, компания сталкивается с «нерешенными аппаратными проблемами» и требует переработки ключевых компонентов, прежде чем перейти к новому графику массового производства.
Об этом пишет Tom’s Hardware.
Согласно сообщению, производство было остановлено в июне, после сборки около 1 000 единиц. Инженеры Tesla запросили два месяца на перекалибрование, предусматривающее пересмотр:
  • систем охлаждения суставных моторов;
  • механизмов трансмиссии с коротким сроком службы;
  • недостаточной выносливости аккумуляторов.
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Компания также пересматривает выбор поставщиков для деталей: манипуляторов, захватов, приводов и других критических узлов.
Ранее Tesla столкнулась с задержками из-за лицензирования редкоземельных магнитов из Китая. Эти материалы важны для приводов и моторов, а Пекин требовал гарантий, что они не будут использоваться в военной технике. Пока не понятно, решен ли этот вопрос, но нынешние проблемы связывают с другими факторами.
На фоне трудностей Tesla, Amazon активно масштабирует свой парк роботов. Недавно компания внедрила миллионного робота в своих складах и тестирует новую AI-модель для более эффективного управления. Их роботы специализированные, менее зрелищные, но уже приносят практическую пользу.
По материалам:
double.news
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