Tesla обвиняет бывшего инженера в краже данных о роботах Optimus — Finance.ua

Tesla обвиняет бывшего инженера в краже данных о роботах Optimus Сегодня 04:45 — Мир

Tesla обвиняет бывшего инженера в краже данных о роботах Optimus

Компания Tesla подала в суд на бывшего инженера, который возглавлял их секретную программу Optimus. Его обвиняют в похищении конфиденциальных данных о человекоподобном работе и дальнейшем создании конкурирующего стартапа в Кремниевой долине.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Согласно жалобе, поданной в Федеральный суд Сан-Франциско, Чжунцзе «Джей» Ли работал в Tesla с августа 2022 по сентябрь 2024 года. Адвокаты Tesla утверждают, что Ли имел доступ к «самым чувствительным техническим данным» в программе Optimus, поскольку отвечал за «усовершенствованные роботизированные датчики для рук». Tesla обвиняет бывшего инженера в краже.

Читайте также Tesla поделилась новыми достижениями своих роботов Optimus

В иске, также поданном против его компании Proception Inc, утверждается, что за несколько недель до своего ухода Ли загрузил файлы, связанные с Optimus, на два личных смартфона, а затем создал собственную фирму.

В жалобе говорится, что менее чем через неделю после увольнения Ли из Tesla была зарегистрирована компания Proception. Отмечается, что всего за пять месяцев Proception публично объявила об «успешном создании» усовершенствованных гуманоидных роботизированных рук, которые, по утверждению истца, разительно похожи на разработки, над которыми Ли работал в Tesla.

Ли, который в LinkedIn указывает себя как основатель и генеральный директор Proception, не ответил на запросы о комментариях, отправленных вне обычного рабочего времени на платформе.

Читайте также Tesla может начать продажу роботов Optimus до конца 2025 года

Создание руки, такой же ловкой, как человеческая, является одним из самых больших вызовов в робототехнике.

Tesla планирует, что Optimus будет выполнять несколько задач, от работы на заводах производителей электромобилей до выполнения повседневных задач, таких как покупки продуктов и уход за детьми.

На конференции Tesla по случаю отчета о доходах в январе генеральный директор Илон Маск заявил, что Optimus имеет самую совершенную руку из когда-либо создававшихся.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.