Tesla поделилась новыми достижениями своих роботов Optimus — Finance.ua

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Tesla поделилась новыми достижениями своих роботов Optimus

Технологии&Авто
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Tesla поделилась новыми достижениями своих роботов Optimus
Tesla поделилась новыми достижениями своих роботов Optimus
Недавно представители Tesla опубликовали видео, в котором были продемонстрированы новейшие возможности человекоподобного робота Optimus.
Видео было опубликовано почти через неделю после события We, Robot, во время которого компания представила роботокси Cybercab, электрический минивэн Robovan, а также несколько роботов Optimus, которые ходили и взаимодействовали с посетителями мероприятия.
Tesla поделилась новыми достижениями своих роботов Optimus
90-секундное видео было размещено на официальной странице Tesla Optimus в Twitter. В видео освещен ряд новых возможностей Optimus, таких как его более уверенная походка и нынешняя способность автономно исследовать пространства, избегая людей и помех с помощью нейронных сетей. Хотя эти достижения поражают сами по себе, последующие обновления для гуманоидного робота от Tesla были очень заметны.
Во-первых, в своем видеоролике Tesla отметила, что несколько роботов Optimus смогут создать общее понимание своей обстановки, которую они впоследствии смогут использовать для навигации. Это означает, что большие парки роботов Optimus смогут учиться друг у друга, и это сделает их более эффективными работниками, например, на фабриках.
Также в видеоролике об обновлении Optimus от Tesla был первый взгляд на систему зарядки гуманоидного робота. Человекоподобный робот теперь способен самостоятельно находить, ориентироваться и стыковаться со своим настенным зарядным устройством. После сеанса зарядки он может отключиться от зарядного устройства и вернуться к работе.
Команда Tesla добилась значительного прогресса в том, чтобы сделать Optimus более полезным на заводах. Это также было освещено в недавнем видео, где видно, как Optimus переносит более тяжелые грузы и даже может подниматься по лестнице. Заканчивается видео кадрами, на которых человекообразный робот раздает еду и напитки членам команды Tesla.
Как отметил вице-президент и руководитель отдела инжиниринга Optimus в Tesla Милан Ковач, предстоит еще много работы, но они достигли значительного прогресса в разработке человекоподобного робота.
«Optimus начал учиться взаимодействовать с людьми. Мы научили его нейросети подавать закуски и напитки на жесты и голосовые запросы, — отметил Милан Ковач в своем посту в Twitter. — Все нейросети, которые сейчас использует Optimus (манипуляционные задачи, визуальное обнаружение помех, локализация/навигация), работают непосредственно на его встроенном компьютере, используя наши ускорители искусственного интеллекта. Впереди еще много работы, но это увлекательные времена!»
По материалам:
root-nation
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