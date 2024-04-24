Tesla может начать продажу роботов Optimus до конца 2025 года — Finance.ua

Tesla может начать продажу роботов Optimus до конца 2025 года Сегодня 22:44 — Технологии&Авто

Tesla может начать продажу роботов Optimus до конца 2025 года

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что находящийся в разработке гуманоидный робот компании Optimus может быть готов к продаже уже к концу следующего года.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Маск сказал инвесторам, что, по его мнению, робот Tesla под названием Optimus сможет выполнять задачи на заводе уже до конца этого года.

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Помимо Tesla человекообразные работы уже несколько лет разрабатываются японскими компаниями Honda и Hyundai Motor, а также Boston Dynamics. В общем, несколько компаний делают ставку на человекообразных роботов, чтобы удовлетворить потенциальный дефицит рабочей силы и выполнять повторяющиеся задачи, которые могут быть опасными или скучными в таких отраслях, как логистика, складское хозяйство, розничная торговля и производство.

Маск ранее заявлял, что продажа роботов может стать большей частью бизнеса Tesla, чем другие сегменты, включая производство автомобилей.

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«Я думаю, что Tesla имеет наилучшую позицию из всех производителей человекообразных роботов, чтобы добиться массового производства с помощью эффективных выводов на самом роботе», — сказал Маск инвесторам во время телефонного разговора, имея в виду возможности искусственного интеллекта.

В сентябре 2022 года Tesla выпустила первое поколение своего робота Optimus, получившего название Bumblebee. В этом году компания опубликовала видео второго поколения двуногого робота, складывающего футболку на заводе компании.

Економічна Правда По материалам:

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