Tesla продемонстрировала обновленные возможности человекоподобного робота Optimus — Finance.ua

Tesla продемонстрировала обновленные возможности человекоподобного робота Optimus Сегодня 01:35 — Технологии&Авто

Tesla продемонстрировала обновленные возможности человекоподобного робота Optimus

Разработчики Tesla опубликовали видео с обновленными возможностями гуманоида Tesla Optimus. На этот раз человекоподобного робота обучили выполнению повседневных дел.

Tesla Optimus продемонстрировал свою способность складывать вещи. Замысел создателей видеоролика заключался в демонстрации способности Tesla Optimus брать в руки изделие из тонкой ткани и бережно обращаться с ним. Выполнение мелких манипуляций вполне привычно для человека, но сложно для работы.

На видео человекообразный робот достает из стоящей на столе корзины одну футболку, затем кладет ее на стол, слегка выравнивая, и складывает до размеров небольшого прямоугольника. Примечательно, что наличие складок на этом предмете одежды не особо беспокоит исполнителя, но придираться к качеству подобной работы пока бессмысленно.

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Как стало известно из объяснений Илона Маска, в этом случае робот не действовал самостоятельно, а просто воспроизводил за оператором ранее продемонстрированную последовательность действий. То есть, если бы корзина была отодвинута дальше, а столешница оказалась выше или ниже, он не смог бы сориентироваться и выполнить работу должным образом.

Когда-нибудь такие операции роботы Tesla смогут выполнять полностью автономно, пообещал глава компании. Ранее Маск уже сообщал, что роботы Optimus будут использовать фирменную нейронную сеть для обучения разным операциям, поэтому спектр выполняемых ими задач будет достаточно широким.

noworries По материалам:

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