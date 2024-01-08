Робот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе — Finance.ua

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Робот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе

Фондовый рынок
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Робот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе
Робот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе
На заводе компании Tesla в Техасе (США), где собирают знаменитые электромобили, произошло ЧП. Робот, предназначенный для сборки и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей для электромобилей, «напал» на инженера, проводившего диагностику программного обеспечения.
Издание Daily Mail сообщило, что робот нанес удар мужчине в левую руку в тот момент, когда мужчина программировал других роботов неподалеку. В результате рабочий получил открытую рану.
Описанный выше случай произошел два года назад и стал известен общественности после публикации отчета компании Tesla о травмах за 2021 год, подготовленном для властей Техаса, чтобы сохранить налоговые льготы. В документе утверждается, что инженеру не нужен был больничный.
В ноябре робот случайно раздавил человека, приняв его за коробку с овощами. Это произошло в Южной Корее.
По материалам:
nnews.com
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