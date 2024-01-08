Робот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе — Finance.ua

Робот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе Сегодня 05:42 — Фондовый рынок

Робот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе

На заводе компании Tesla в Техасе (США), где собирают знаменитые электромобили, произошло ЧП. Робот, предназначенный для сборки и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей для электромобилей, «напал» на инженера, проводившего диагностику программного обеспечения.

Издание Daily Mail сообщило, что робот нанес удар мужчине в левую руку в тот момент, когда мужчина программировал других роботов неподалеку. В результате рабочий получил открытую рану.

Описанный выше случай произошел два года назад и стал известен общественности после публикации отчета компании Tesla о травмах за 2021 год, подготовленном для властей Техаса, чтобы сохранить налоговые льготы. В документе утверждается, что инженеру не нужен был больничный.

В ноябре робот случайно раздавил человека, приняв его за коробку с овощами. Это произошло в Южной Корее.

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