Маск рассказал, за сколько хочет продавать своих гуманоидных роботов Optimus — Finance.ua

Маск рассказал, за сколько хочет продавать своих гуманоидных роботов Optimus Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

Маск рассказал, за сколько хочет продавать своих гуманоидных роботов Optimus

По убеждению гендиректора Tesla Илона Маска, роботы, производимые компанией, должны стоить менее половины стоимости автомобиля.

При обсуждении стоимости производства гуманоидных роботов и автомобилей в X (Twitter) Илон Маск отметил, что роботы как Optimus «должны стоить менее половины автомобиля».

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Средняя цена продаж автомобилей его компании Tesla, которая производит и электрокары, и роботов, по информации Electrek, во всем мире в прошлом году составляла чуть более 45 000 долларов. Средняя цена продажи нового автомобиля в США составляет около 47 000 долларов. Это значит, что Маск видит стоимость гуманоидного робота от 20 000 до 25 000 долларов.

Хотя миллиардер размышляет о потенциальной стоимости роботов, до сих пор не были озвучены четкие временные рамки, когда Tesla запустит своих Optimus в массовое производство и начнет их продажу. В 2022 году Маск говорил, что это может произойти в 2023 году, но на самом деле вышло иначе.

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Ранее Маск заявлял, что продажа роботов в будущем будет составлять «большую часть долгосрочной стоимости Tesla». Он также прогнозировал, что спрос на Optimus будет достигать 10−20 миллиардов единиц.

Маск предполагал, что Optimus станут настолько распространенными, что они будут едва ли не в каждой семье, и именно роботы будут выполнять значительное количество производственных и сервисных работ.

НВ По материалам:

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