Руководство Tesla выделило Маску акций на $30 миллиардов — FT Сегодня 04:16 — Фондовый рынок

Руководство Tesla выделило Маску акций на $30 миллиардов — FT

Совет директоров компании Tesla одобрил выделение миллиардеру Илону Маску 96 млн акций на сумму около 30 млрд дол. в рамках нового соглашения об оплате его труда. Решение согласовали после того, как Маск пригрозил покинуть компанию, если не получит больше акций.

Об этом сообщает FT со ссылкой на заявление компании.

Решение одобрил специальный комитет, сформированный советом директоров, в состав которого входят только председатель правления Робин Денхолм и Кэтлин Уилсон-Томпсон, говорится в заявлении.

Отмечается, что после неутешительных результатов в прошлом месяце Маск возобновил свою угрозу покинуть Tesla, если ему не предоставят больше акций. Это произошло после того, как судья штата Делавер отменил пакет выплат миллиардеру, который должен был стать самым большим в истории США.

Если Верховный суд штата Делавэр удовлетворит апелляцию, доля Маска в Tesla вырастет с почти 13% до более 20%.

«Сохранение Илона важнее, чем когда-либо раньше», — говорится в письме компании к акционерам, сообщает FT.

Укрінформ По материалам:

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