Руководство Tesla выделило Маску акций на $30 миллиардов — FT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Руководство Tesla выделило Маску акций на $30 миллиардов — FT

Фондовый рынок
10
Руководство Tesla выделило Маску акций на $30 миллиардов — FT
Руководство Tesla выделило Маску акций на $30 миллиардов — FT
Совет директоров компании Tesla одобрил выделение миллиардеру Илону Маску 96 млн акций на сумму около 30 млрд дол. в рамках нового соглашения об оплате его труда. Решение согласовали после того, как Маск пригрозил покинуть компанию, если не получит больше акций.
Об этом сообщает FT со ссылкой на заявление компании.
Решение одобрил специальный комитет, сформированный советом директоров, в состав которого входят только председатель правления Робин Денхолм и Кэтлин Уилсон-Томпсон, говорится в заявлении.
Читайте также
Отмечается, что после неутешительных результатов в прошлом месяце Маск возобновил свою угрозу покинуть Tesla, если ему не предоставят больше акций. Это произошло после того, как судья штата Делавер отменил пакет выплат миллиардеру, который должен был стать самым большим в истории США.
Если Верховный суд штата Делавэр удовлетворит апелляцию, доля Маска в Tesla вырастет с почти 13% до более 20%.
«Сохранение Илона важнее, чем когда-либо раньше», — говорится в письме компании к акционерам, сообщает FT.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems