Tesla може зняти з виробництва Model S і X — міжнародні продажі зупинились Сьогодні 04:51 — Технології&Авто

Tesla може зняти з виробництва Model S і X — міжнародні продажі зупинились

Компанія Tesla більше не приймає міжнародні замовлення на свої флагманські моделі Model S і Model X. На офіційному сайті функція «замовити» тепер веде не до конфігуратора, а до списку наявних складів у країні користувача.

Ці моделі залишаються найстарішими у лінійці компанії та давно втратили пріоритет у виробництві. Частка їхніх продажів невелика, а сам Ілон Маск раніше заявляв, що їх випускають переважно з сентиментальних міркувань.

У Tesla вже давно натякали на скорочення уваги до цих авто. На початку 2025 року віцепрезидент компанії з дизайну Ларс Мораві пообіцяв оновлення для Model S і X. Проте зміни виявилися мінімальними і, за чутками, розчарували прихильників.

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Зараз у Європі та інших регіонах можна придбати лише ті автомобілі, що є на складах. Нові індивідуальні замовлення недоступні, що може свідчити про перехід Tesla до моделі продажу з обмеженим виробництвом базових версій.

Офіційно про завершення випуску не оголошено, але ознаки скорочення виробництва очевидні. За даними джерел, компанія більше не хоче витрачати ресурси на логістику для моделей, що мають низький попит у міжнародному масштабі.

Ampercar За матеріалами:

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