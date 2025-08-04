Tesla может снять с производства Model S и X — международные продажи остановились — Finance.ua
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Tesla может снять с производства Model S и X — международные продажи остановились

Технологии&Авто
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Tesla может снять с производства Model S и X — международные продажи остановились
Tesla может снять с производства Model S и X — международные продажи остановились
Компания Tesla больше не принимает международные заказы на свои флагманские модели Model S и Model X. На официальном сайте функция «заказать» теперь ведет не к конфигуратору, а в список имеющихся складов в стране пользователя.
Эти модели остаются самыми старыми в линейке компании и давно утратили приоритет в производстве. Доля их продаж невелика, а сам Илон Маск ранее заявлял, что их выпускают преимущественно из сентиментальных соображений.
В Tesla уже давно намекали на сокращение внимания к этим авто. В начале 2025 года вице-президент компании по дизайну Ларс Морави пообещал обновление для Model S и X. Однако изменения оказались минимальными и, по слухам, разочаровали поклонников.
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Сейчас в Европе и других регионах можно приобрести только те автомобили, что есть на складах. Новые индивидуальные заказы недоступны, что может свидетельствовать о переходе Tesla к модели продаж с ограниченным производством базовых версий.
Официально о завершении выпуска не объявлено, но признаки сокращения производства очевидны. По данным источников, компания больше не хочет тратить ресурсы на логистику для моделей, на которые низкий спрос в международном масштабе.
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По материалам:
Ampercar
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