Tesla может снять с производства Model S и X — международные продажи остановились Сегодня 04:51 — Технологии&Авто

Tesla может снять с производства Model S и X — международные продажи остановились

Компания Tesla больше не принимает международные заказы на свои флагманские модели Model S и Model X. На официальном сайте функция «заказать» теперь ведет не к конфигуратору, а в список имеющихся складов в стране пользователя.

Эти модели остаются самыми старыми в линейке компании и давно утратили приоритет в производстве. Доля их продаж невелика, а сам Илон Маск ранее заявлял, что их выпускают преимущественно из сентиментальных соображений.

В Tesla уже давно намекали на сокращение внимания к этим авто. В начале 2025 года вице-президент компании по дизайну Ларс Морави пообещал обновление для Model S и X. Однако изменения оказались минимальными и, по слухам, разочаровали поклонников.

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Сейчас в Европе и других регионах можно приобрести только те автомобили, что есть на складах. Новые индивидуальные заказы недоступны, что может свидетельствовать о переходе Tesla к модели продаж с ограниченным производством базовых версий.

Официально о завершении выпуска не объявлено, но признаки сокращения производства очевидны. По данным источников, компания больше не хочет тратить ресурсы на логистику для моделей, на которые низкий спрос в международном масштабе.

Ampercar По материалам:

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