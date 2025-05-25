Какие коммунальные услуги подорожали больше всего за год — данные Госстата
В течение года в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги. С апреля прошлого года среднее повышение тарифов составило 20,1%, но цены выросли не на все виды услуг.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения. Указано, что цена выросла на 63,6%.
На какие виды коммунальных услуг выросли цены:
- водоотвод — на 0,6%;
- поставка воды — на 0,7%;
- ремонт и содержание жилищного фонда — на 3,3%;
- вывоз бытовых отходов подорожал на 10,7%;
- обслуживание многоквартирных домов — рост на 18,9%.
Впрочем, тарифы на отопление, горячую воду и поставки природного газа не изменились.
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В 2025 году отмечено, что с начала года выросла стоимость обслуживания многоэтажек на 10,3%.
Также наблюдается незначительное повышение цен на:
- канализацию — +0,6%;
- водоснабжение — +0,7%;
- ремонт и содержание жилья — +1,6%;
- вывоз бытовых отходов — +1,6%.
Напомним, правительство будет компенсировать организациям, учреждениям средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги при временном размещении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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