Какие коммунальные услуги подорожали больше всего за год — данные Госстата Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Какие коммунальные услуги подорожали больше всего за год — данные Госстата

В течение года в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги. С апреля прошлого года среднее повышение тарифов составило 20,1%, но цены выросли не на все виды услуг.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения. Указано, что цена выросла на 63,6%.

На какие виды коммунальных услуг выросли цены:

водоотвод — на 0,6%;

поставка воды — на 0,7%;

ремонт и содержание жилищного фонда — на 3,3%;

вывоз бытовых отходов подорожал на 10,7%;

обслуживание многоквартирных домов — рост на 18,9%.

Впрочем, тарифы на отопление, горячую воду и поставки природного газа не изменились.

В 2025 году отмечено, что с начала года выросла стоимость обслуживания многоэтажек на 10,3%.

Также наблюдается незначительное повышение цен на:

канализацию — +0,6%;

водоснабжение — +0,7%;

ремонт и содержание жилья — +1,6%;

вывоз бытовых отходов — +1,6%.

Напомним, правительство будет компенсировать организациям, учреждениям средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги при временном размещении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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