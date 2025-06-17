Американский инвестор хочет перезапустить Северный поток под лицензией США. Он имеет бизнес-связи в россии — Finance.ua
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Американский инвестор хочет перезапустить Северный поток под лицензией США. Он имеет бизнес-связи в россии

Энергетика
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Американский инвестор хочет перезапустить Северный поток под лицензией США. Он имеет бизнес-связи в россии
Американский инвестор хочет перезапустить Северный поток под лицензией США. Он имеет бизнес-связи в россии
Американский инвестор Стивен Линч заинтересован в том, чтобы приобрести и отремонтировать Северный поток и запустить его под лицензией США. Линч имеет глубокие бизнес-связи в россии.
Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.
По данным издания, Стивен Линч 6 мая посещал немецкое Министерство экономики, где рассказал о своем плане покупки и ремонта и запуска по меньшей мере «Северного потока-1» — первой ветки газопровода из рф в Германию, через которую россия поставляла газ в Европу. В сентябре 2022 г. на газопроводе произошла масштабная авария, с того момента он не функционирует.
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Линч заинтересован и в «Северном потоке-2» — второй ветке газопровода для поставки газа из россии в Германию, который тоже перенес аварию в сентябре 2022 года. «Северный поток-2» никогда не был полностью в эксплуатации: сначала против его строительства применили санкции в США, а затем Германия не выдала лицензию на его эксплуатацию из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Но американский инвестор уже подал заявку в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) для снятия санкций с «Северного потока-2». Он аргументирует это тем, что запуск «СП-2» под американской лицензией якобы «дерусифицирует» газопровод и «обеспечит американское влияние на европейскую энергетическую инфраструктуру».
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Стивен Линч имеет глубокие бизнес-связи в россии. Он прожил в россии около 20 лет и участвовал в покупке активов российских компаний, таких как «Сбербанк» и «ЮКОС». Так, в 2007 году Линч принимал участие в торгах нидерландской дочки компании «ЮКОС» — «Yukos Finance». За заключение сделки по приобретению Yucos Finance Стивен Линч получил более миллиона долларов. Die Zeit сообщает, что сейчас Линч заинтересован в покупке «Северных потоков», несмотря на санкции от США и заявления правительства канцлера Фридриха Мерца о недопущении запуска «Северного потока-2».
По материалам:
suspilne.media
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