В США рассматривают возможность перезапуска «Северного потока-2» — СМИ Сегодня 16:37

В США рассматривают возможность перезапуска «Северного потока-2» — СМИ

В США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода «Северный поток-2» в Европу при поддержке американских инвесторов.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, идея соглашения по газопроводу принадлежит бывшему генеральному директору компании Nord Stream AG Маттиасу Варнигу, который является близким соратником российского диктатора владимира путина.

Цель инициативы

«По словам чиновников в Вашингтоне, некоторые представители администрации Трампа знают об инициативе по привлечению американских инвесторов и рассматривают ее как часть усилий по возобновлению отношений с москвой», — пишет FT.

В частности, по словам одного из источников, один из консорциумов инвесторов, возглавляемый США, уже разработал план соглашения с Газпромом.

Цель проекта — не только экономическая выгода, но и возможное посредничество в урегулировании конфликта в Украине.

Отмечается, что если соглашение состоится, США могут получить беспрецедентный контроль над поставками газа в Европу. Однако для этого понадобится отмена санкций против россии, согласие кремля на возобновление поставок и разрешение Германии на использование газопровода.

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