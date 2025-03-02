В США рассматривают возможность перезапуска «Северного потока-2» — СМИ — Finance.ua
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В США рассматривают возможность перезапуска «Северного потока-2» — СМИ

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В США рассматривают возможность перезапуска «Северного потока-2» — СМИ
В США рассматривают возможность перезапуска «Северного потока-2» — СМИ
В США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода «Северный поток-2» в Европу при поддержке американских инвесторов.
Об этом сообщает Financial Times.
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По данным издания, идея соглашения по газопроводу принадлежит бывшему генеральному директору компании Nord Stream AG Маттиасу Варнигу, который является близким соратником российского диктатора владимира путина.

Цель инициативы

«По словам чиновников в Вашингтоне, некоторые представители администрации Трампа знают об инициативе по привлечению американских инвесторов и рассматривают ее как часть усилий по возобновлению отношений с москвой», — пишет FT.
В частности, по словам одного из источников, один из консорциумов инвесторов, возглавляемый США, уже разработал план соглашения с Газпромом.
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Цель проекта — не только экономическая выгода, но и возможное посредничество в урегулировании конфликта в Украине.
Отмечается, что если соглашение состоится, США могут получить беспрецедентный контроль над поставками газа в Европу. Однако для этого понадобится отмена санкций против россии, согласие кремля на возобновление поставок и разрешение Германии на использование газопровода.
По материалам:
Корреспондент.net
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