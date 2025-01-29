Дания разрешила Nord Stream 2 законсервировать газопровод «Северный поток— 2» — Finance.ua

Дания разрешила Nord Stream 2 законсервировать газопровод «Северный поток— 2» Сегодня 10:45 — Мир

Дания разрешила Nord Stream 2 законсервировать газопровод «Северный поток— 2»

Швейцарская «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства на проведение работ по консервации газопровода «Северный поток 2» в Балтийском море. Одна из ниток газопровода была повреждена в результате взрывов в сентябре 2022 года.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

На открытых концах трубы планируют установить специальные заглушки, чтобы предотвратить попадание внутрь соленой морской воды и выход в атмосферу газа.

Читайте также Компания Nord Stream 2 проиграла иск в Суде ЕС

Перед установкой заглушек поврежденные концы трубы должны быть обрезаны. После монтажных работ они будут засыпаны камнями и бетонными утяжетелями.

Работы могут быть проведены во втором или третьем квартале 2025 года и, как ожидается, продлятся две-три недели.

Срок службы изолирующих заглушек составляет 10 лет, но оценка может быть и больше после более тщательной экспертизы, говорится в сообщении.

Работы будут производиться с судна с динамическим позиционированием, а также подводным аппаратом.

Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области россии до балтийского побережья Германии.

Читайте также Nord Stream называет беспрецедентным одновременное повреждение трех нитей газопровода

После полномасштабного вторжения россии в Украину власти Германии остановили процесс сертификации магистрали, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в список санкций. В то время обе нитки трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2».

В рф возбуждено уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах мог быть диверсией. Дания и Германия продолжают расследование по факту взрывов. Украина официально отвергала свою возможную причастность к подрыву газопроводов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.