Дания разрешила Nord Stream 2 законсервировать газопровод «Северный поток— 2» — Finance.ua
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Дания разрешила Nord Stream 2 законсервировать газопровод «Северный поток— 2»

Мир
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Дания разрешила Nord Stream 2 законсервировать газопровод «Северный поток— 2»
Дания разрешила Nord Stream 2 законсервировать газопровод «Северный поток— 2»
Швейцарская «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства на проведение работ по консервации газопровода «Северный поток 2» в Балтийском море. Одна из ниток газопровода была повреждена в результате взрывов в сентябре 2022 года.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
На открытых концах трубы планируют установить специальные заглушки, чтобы предотвратить попадание внутрь соленой морской воды и выход в атмосферу газа.
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Перед установкой заглушек поврежденные концы трубы должны быть обрезаны. После монтажных работ они будут засыпаны камнями и бетонными утяжетелями.
Работы могут быть проведены во втором или третьем квартале 2025 года и, как ожидается, продлятся две-три недели.
Срок службы изолирующих заглушек составляет 10 лет, но оценка может быть и больше после более тщательной экспертизы, говорится в сообщении.
Работы будут производиться с судна с динамическим позиционированием, а также подводным аппаратом.
Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области россии до балтийского побережья Германии.
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После полномасштабного вторжения россии в Украину власти Германии остановили процесс сертификации магистрали, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в список санкций. В то время обе нитки трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе.
В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2».
В рф возбуждено уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах мог быть диверсией. Дания и Германия продолжают расследование по факту взрывов. Украина официально отвергала свою возможную причастность к подрыву газопроводов.
По материалам:
Forbes.ua
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