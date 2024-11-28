Компания Nord Stream 2 проиграла иск в Суде ЕС — Finance.ua

Компания Nord Stream 2 проиграла иск в Суде ЕС Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Компания Nord Stream 2 проиграла иск в Суде ЕС

Суд ЕС отклонил иск компании-оператора газопроводов «Северный поток» Nord Stream 2 AG, которая пыталась обжаловать предписания ЕС по разделению газотранспортных трубопроводов.

Решение обнародовано на сайте Европейского суда.

Как отмечается, в иске дочерней Газпрома швейцарской компании Nord Stream 2 AG говорилось о применении к ней исключений по анбандлингу системы газовой поставки, которые распространяются на газопроводы, возведение которых было завершено к моменту принятия Газовой директивы ЕС 23 мая 2019 года.

«Суд объяснил, что Nord Stream 2 AG осуществляла инвестиции в свой газопровод в течение периода, в рамках которого не было никаких гарантий, что законодательство ЕС в дальнейшем не будет распространяться на этот газопровод. Nord Stream 2 AG могла предположить, что институты ЕС и несколько стран-членов воспользуются своим правом для продления правил внутреннего рынка и их распространения на газовые трубопроводы из третьих стран, такие как «Северный поток — 2», — говорится в пресс-релизе.

Суд ЕС пришел к выводу, что законодательные органы Евросоюза не нарушили принципы правовой определенности, поскольку отмечали, что только трубопроводы между странами-членами и третьими странами, которые были возведены до 23 мая 2019 года, могут воспользоваться исключениями из Газовой директивы ЕС.

Действия европейской стороны также не противоречат принципам равного обращения и принципам пропорциональности.

Вступившая в силу 23 мая 2019 года газовая директива ЕС предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было завершено до сегодняшнего дня. Она распространяет правила рынка Евросоюза на газопроводы из третьих стран, обязывая их операторов разделить на уровне собственности операции по транспортировке и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения.

Как сообщалось, в 2020 году суд Европейского Союза общей юрисдикции отклонил иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG по поводу распространения норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран.

«Северный поток — 2» — российский газопровод, построенный в обход Украины. Его проложили по дну Балтийского моря из рф в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО «Газпром». Пакет документов по сертификации газопровода был представлен в сентябре 2021 года, однако в ноябре Немецкий федеральный регулятор отсрочил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора по транспортировке газа.

В конце сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» возле острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. россия обвиняла в подрыве Украину и США. Украинские власти отрицали свою причастность.

Укрінформ По материалам:

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